En un caso médico sumamente raro, un hombre de 78 años, quien donó su cuerpo a la ciencia, resultó tener tres penes. Este fenómeno, conocido como trifalia, ha sido documentado por estudiantes de la Universidad de Birmingham y representa un hito en el estudio de variaciones anatómicas humanas. Hasta ahora, solo existía otro caso confirmado de trifalia en el mundo.

El informe 'Trifalia: la primera descripción cadavérica de triplicación interna del pene: informe de un caso', publicado en Journal of Medical Case Reports, destaca cómo esta inusual condición anatómica fue descubierta durante una disección cadavérica. Este tipo de casos abre la puerta a nuevos estudios sobre anomalías y posibles efectos en la salud.

La trifalia es una anomalía genética extremadamente inusual en la que una persona presenta tres penes, un fenómeno documentado en apenas dos casos hasta la fecha. Aunque existen más casos de difalia, o duplicación del pene, el tercer órgano sexual es sumamente raro. Los expertos calculan que estas anomalías podrían aparecer en uno de cada cinco o seis millones de nacimientos, aunque la cifra es solo una estimación inicial.

Este caso en particular es notable por la ubicación interna de los órganos adicionales. Según el reporte médico, los dos penes adicionales estaban dentro del saco escrotal, lo cual explica que el hombre no presentara signos visibles de esta condición durante su vida. Además, el pene principal y uno de los adicionales compartían la uretra, mientras que el tercer órgano carecía de ella, lo cual reduce la posibilidad de complicaciones urinarias.

Disección sagital transversal de la pelvis masculina. Fotografía tomada de la pelvis masculina in situ, tras una disección cadavérica sagital transversal. Las estructuras se han etiquetado como sigue: 1. pene primario, 2. pene secundario, 3. pene terciario, 4. sínfisis púbica y 5. testículos. Tras la disección in situ, los tres penes, junto con la vejiga urinaria y la próstata, se extirparon juntos para su posterior exploración. Foto: artículo científico/Buchanan et al.