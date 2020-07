Vacuna de Oxford logra correcta respuesta inmune durante su última fase de prueba

La candidata a vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha demostrado una “correcta respuesta inmune” durante los primeros ensayos clínicos de su fase III, anunció Sarah Gilbert, quien dirige el proyecto.

De momento, unos 8.000 voluntarios han sido inoculados durante esta etapa, indicó Gilbert al Comité de Ciencia y Tecnología del Reino Unido. Sin embargo, no mencionó un plazo concreto sobre cuándo se podría tener la vacuna.

“En la actualidad, hemos vacunado a unos cientos de personas en Brasil, pero en unas semanas eso debería ser hasta 4.000. Y en Sudáfrica, apuntamos a 2.000 personas“, detalló Gilbert.

“Estamos muy contentos de ver el tipo correcto de respuesta inmune que brindará protección, y no el tipo incorrecto”, agregó al respecto de los resultados preliminares.

No obstante, Gilbert afirmó que esperaba que la vacuna de Oxford viera sus progresos antes. Enfatizó en que no podía dar fechas tentativas para el lanzamiento de la vacuna debido a que aún no se han concluido las pruebas finales ni se tienen los resultados completos.

La fase III del proyecto de Oxford consiste en pruebas clínicas en humanos mayores de 18 años. La intención es evaluar cómo funciona la vacuna y qué tan bien trabaja para evitar que las personas se infecten con el coronavirus.

Este prototipo es actualmente uno de los más avanzados junto a las vacunas en desarrollo de Moderna y China National Biotec Group.

Preparados para lo peor

Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Gobierno del Reino Unido, comentó que espera ver avances sobre otras vacunas a inicios del 2021.

Por su parte, John Bell, profesor de Medicina en la Universidad de Oxford, declaró que es mejor prepararse para no tener una vacuna contra la COVID-19 pronto. En ese sentido, alentó a las personas a vacunarse contra la gripe para evitar un colapso en los hospitales.

“Toda esta epidemia se ha basado demasiado en suposiciones que han resultado no ser ciertas. Entonces, mi mejor consejo es estar preparado para lo peor”, afirmó.