"Ganamos los tres puntos", reivindica Flick sobre la impugnacíon de Osasuna

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró tranquilo este sábado respecto a la impugnación que presentó Osasuna el viernes contra el club catalán por supuesta alineación indebida de Iñigo Martínez en la victoria azulgrana (3-0) un día antes en Montjuïc.

"Creo que todos los clubes pasamos por lo mismo. No puedo decir nada al respecto. Las cosas son así, al final es lo que hay y hemos ganado tres puntos, el resto no está en mis manos", declaró Flick en rueda de prensa previa al encuentro de liga contra el Girona en Montjuïc.

"Yo me concentro en el siguiente partido. Ahora hay muchos partidos. Analizamos los partidos y los rivales y no hay demasiado tiempo para pensar en ello. Además, no es algo que me corresponda. Por el momento no tengo información sobre ello", prosiguió el preparador alemán.

Osasuna impugnó el encuentro contra el Barça al considerar que el club catalán vulneró el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional.

Íñigo Martínez disputó ese partido aplazado, correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga, por la repentina muerte del primer médico del equipo, Carles Miñarro el 8 de marzo, luego de no haber acudido a la concentración de la selección española,que jugó los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Países Bajos, por lesión.

El defensa del Barça fue convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, pero no llegó a ir con la Roja por problemas en su rodilla derecha. Según la federación, el central fue desconvocado de la lista por esos problemas físicos.

También reveló que Lamine Yamal, que lleva acumulando muchos minutos en sus piernas las últimas semanas, sabe dosificarse bien en los partidos. "He hablado con él esta mañana, le he preguntado cómo se siente y está muy positivo. Siempre se lo digo a los jugadores, si sienten algo que me hablen, charlamos y ya está", explicó.

El entrenador teutón se refirió también a la ausencia en el once titular contra Osasuna del polaco Robert Lewandowski en beneficio de Ferran Torres. "Lewy sólo quiere el éxito colectivo, no piensa en el pichichi. Está viendo lo que necesita el equipo. Esto es muy bueno y contra Osasuna fue todo bien", aseveró.

rsc/mcd