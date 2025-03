Jorgenson en la París-Niza, entre un nuevo título o ayudar a Vingegaard

Corredor políglota y muy completo, Matteo Jorgenson aborda la París-Niza, la emblemática prueba ciclista que comienza el domingo, con un doble papel que presenta un dilema: defiende el título del año pasado y es también un lugarteniente de Jonas Vingegaard, líder de su equipo y al que ha jurado lealtad.

La 'Carrera al Sol' cuenta este año con ocho etapas y la salida será el domingo en Perray-en-Yvelines, en la periferia sudoeste de París, con Vingegaard, Joao Almeida, Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Pavel Sivakov y Matteo Jorgenson como grandes nombres.

Ese último, un corredor estadounidense de alma francesa, fue el triunfador en la edición de 2024, consiguiendo entonces el mayor éxito de su carrera.

Su éxito en la París-Niza delante de Remco Evenepoel fue seguido para él por un segundo puesto en el Dauphiné y meritorio octavo lugar en el Tour de Francia, donde trabajó al servicio de su líder de filas, Vingegaard.

"Nunca hubiera pensado ser capaz de ganar una carrera como la París-Niza. En el equipo me decían que sí. Así que quizás debería escucharles más", bromea el californiano de 25 años, capaz de brillar en las clásicas -ganó la A Través de Flandes en 2024- como en las rondas por etapas.

El perfil todoterreno de Jorgenson, perfectamente adaptado a su vida en Francia, le convierte en un potencial futuro líder y él mismo no oculta su ambición de "ganar una gran ronda" alguna vez.

Pero no será de forma inmediata, como él mismo reconoce.

"Me han propuesto el rol de líder en el Giro (de Italia) de este año, pero lo he rechazado porque creo que me llegaría demasiado pronto. El próximo año, por contra, me gustaría probar", afirmó.

- Perfil favorable -

Por primera vez en su carrera, saldrá en una carrera tan relevante como la París-Niza con el dorsal número 1 y su objetivo, no lo oculta, es volver a triunfar en la que considera "la carrera más importante de una semana".

El recorrido de la misma, que cuenta con una contrarreloj por equipos el martes en Nevers y un fin de semana con perfil montañoso, parece ajustarse plenamente a sus capacidades.

Pero Vingegaard, tercero en la París-Niza de 2023 por detrás de Tadej Pogacar y David Gaudu, se presenta en cualquier caso como el favorito después de su buen inicio de curso al llevarse la Vuelta al Algarve a finales de febrero en Portugal.

El ciclista danés, eso sí, tiene como gran objetivo del curso otra meta más adelante, la de los Campos Elíseos de París, con el fiel Jorgenson como ayudante de lujo.

- Programa de la 83ª edición de la París-Niza:

9 marzo: 1ª etapa, Le Perray-en-Yvelines - Le Perray-en-Yvelines, 156,5 km

10 marzo: 2ª etapa, Montesson - Bellegarde, 183,9 km

11 marzo: 3ª etapa, Circuito Nevers Magny-Court - Nevers, contrarreloj por equipos de 28,4 km

12 marzo: 4ª etapa, Vichy - La Loge des Gardes, 163,4 km

13 marzo: 5ª etapa, Saint-Just-en-Chevalet - La Côte-Saint-André, 196,5 km

14 marzo: 6ª etapa, Saint-Julien-en-Saint-Alban - Berre l'Etang, 209,8 km

15 marzo: 7ª etapa, Niza - Auron, 147,8 km

16 marzo: 8ª etapa, Niza - Niza, 119,9 km

