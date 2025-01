Biden y González Urrutia hablaron de cómo "restaurar la democracia en Venezuela"

El presidente Joe Biden y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien afirma haber ganado las elecciones frente a Nicolás Maduro, hablaron este lunes en la Casa Blanca de cómo "restaurar la democracia en Venezuela" a pocos días de la investidura presidencial en Caracas.

El opositor venezolano va sumando apoyos en su gira que le ha llevado a Argentina y Uruguay y que, tras la parada en Estados Unidos, seguirá en Panamá y República Dominicana.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, habló con él por teléfono para transmitirle su respaldo, algo que ha enfurecido a Caracas hasta el punto de romper relaciones diplomáticas con Paraguay.

Lo anunció poco después de la cita en la Casa Blanca con Biden, que el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó de un acto de "intervencionismo" que tildó de "grotesco".

El demócrata afirmó que seguirá "de cerca" las protestas convocadas por la oposición venezolana para el 9 de enero y "recalcó que los venezolanos deberían poder expresar sus opiniones políticas de forma pacífica sin miedo a represalias del ejército y la policía" de Maduro, informó la Casa Blanca en un comunicado.

- "En contacto" con Trump -

"La transición en Venezuela ocurrirá durante los últimos días de la administración Biden", dijo González Urrutia, según la oposición venezolana cuando faltan dos semanas para que Donald Trump tome posesión del cargo.

Se desconoce si el opositor ha hablado con el magnate republicano pero aseguró que "están en contacto con los equipos del presidente Trump".

Por la tarde habló con Mike Waltz, elegido por Trump como futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca.

"Nos garantizó que los Estados Unidos (...) estarán alerta sobre lo que suceda en nuestro país" durante las protestas del jueves, dijo el opositor en la red X junto a una fotografía de ambos.

Estados Unidos considera al delfín de la líder opositora María Corina Machado como presidente electo de Venezuela tras los comicios de julio celebrados entre acusaciones de fraude.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin haber publicado el detalle de las actas, como exige la ley.

El opositor, exiliado en España desde septiembre, promete regresar a su país para ser investido presidente el 10 de enero a pesar de que las autoridades venezolanas ofrecen 100.000 dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a su captura.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, le advirtió este lunes que "apenas ponga un dedo en Venezuela será detenido".

El domingo el líder opositor envió un mensaje a las fuerzas armadas, claves en la supervivencia del chavismo. "El 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe", afirmó en un video en sus redes sociales.

El alto mando militar le contestó calificándolo de "cobarde".

"Rechazamos categóricamente y con absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable", dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, al leer un comunicado en la TV estatal.

Maduro, en tanto, reiteró este lunes que se juramentará: "El mandato de la Constitución es inequívoco, es claro, taxativo (...) el 10 de enero del primer año del mandato el candidato electo y proclamado por las autoridades electorales debe juramentarse ante la Asamblea Nacional y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela, la juramentación del 10 de enero próximo 2025, en paz".

- "Nos robaron las elecciones" -

En Washington González Urrutia sigue con una agenda trastocada por una fuerte nevada que obligó a cancelar un Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero mantuvo el encuentro con el secretario general de la institución, Luis Almagro.

Desafiando el frío y la nieve, un grupo de venezolanos esperaron a las puertas de la sede de la OEA en Washington para ver a su "presidente".

"Nos robaron las elecciones, pero tenemos la fe de que vamos a ser libres (...) el pueblo está decidido; miedo ya no hay", declaró a la AFP uno de ellos, José Gómez, de 32 años.

Luis Azócar, de 39 años, también mantiene la esperanza aunque no cree que vaya a ser para ahora.

"No pierdo la fe de que algún día todo va a cambiar, pero no creo que sea este viernes", afirmó.

La oposición intenta movilizar a los ciudadanos para el jueves. Machado, que pasó a la clandestinidad el 1 de agosto, declaró a la AFP que "la única manera de ser libres es vencer el miedo".

Lo dice por la represión de las protestas poselectorales contra Maduro, las cuales se saldaron con 28 muertos y casi 200 heridos, además de más de 2.400 detenidos.

¿Temor a ser arrestada? "Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico", sostuvo Machado. "Si a mí me pasa algo la instrucción es muy clara (...), nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad".

