Ecuador rechazó pedido de Venezuela para dar salvoconducto a exvicepresidente Glas

Ecuador rechazó el pedido de Venezuela para entregar un salvoconducto al encarcelado exvicepresidente Jorge Glas a cambio de que el gobierno venezolano hiciera lo mismo con seis opositores del chavismo refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, dijo este miércoles la canciller Gabriela Sommerfeld.

Glas, vicepresidente ecuatoriano durante el gobierno socialista de Rafael Correa (2007-2017), muy cercano a Hugo Chávez, está preso en Guayaquil (suroeste) y en medio de una disputa diplomática entre Ecuador y México.

La policía ecuatoriana irrumpió en abril en la embajada mexicana en Quito donde estaba asilado, para arrestarlo por un caso de peculado.

La canciller ecuatoriana explicó que entre agosto y septiembre recibió llamadas desde Colombia y Brasil que transmitieron la propuesta venezolana de otorgar salvoconducto a seis opositores del chavismo asilados en la sede diplomática argentina, a cambio de que Ecuador hiciera lo mismo con Glas.

"Cuando se nos hizo esta propuesta, por supuesto, el señor presidente (Daniel Noboa) dio una directriz muy clara: aquí no estamos a favor de la impunidad, aquí no vamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de (Nicolás) Maduro", señaló Sommerfeld en una entrevista con radio Democracia.

"Ante esa propuesta, el Ecuador simplemente la descartó", agregó.

La presidencia de Ecuador señaló más tarde en un comunicado que "este tipo de 'negociaciones' jamás tendrían cabida" en el gobierno de Noboa, y que Glas "continuará cumpliendo su condena en prisión".

El plan de Caracas se conoció la víspera, cuando el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, declaró que su país ha actuado como mediador para resolver la crisis de varios meses entre Maduro, y su homólogo argentino, Javier Milei.

Maduro rompió relaciones con Argentina por su posición ante las cuestionadas elecciones del 28 de julio en las que él fue proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude.

Desde entonces la embajada argentina en Caracas está siendo custodiada por Brasil. En esa sede diplomática están refugiados desde marzo seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, incluida su jefa de campaña, acusados de "terrorismo".

Además de pedir un salvoconducto para Glas, Venezuela también planteó que Argentina liberara a una persona cercana al gobierno. "Los dos países rechazaron esa propuesta del régimen de Maduro", expresó Sommerfeld.

México le había otorgado asilo al exvicepresidente Glas, pero el gobierno de Ecuador sostiene que es ilegítimo pues Glas ha sido sentenciado por otros casos de corrupción.

Desde 2017, cumplía una condena por corrupción hasta que quedó en libertad en noviembre de 2022 gracias a un habeas corpus. Un mes después se refugió en la embajada mexicana en Quito.

A raíz de la incursión en la embajada, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sacó a su personal de ese país. También delegó a Suiza su representación diplomática en Quito.

