Del Potro: "Djokovic sigue siendo el mejor, no hay nadie como él"

El extenista argentino Juan Martín del Potro recibió el domingo al serbio Novak Djokovic, horas antes de una exhibición que marcará su retiro y destacó que el exnúmero 1 del mundo "sigue siendo el mejor".

"Tenísticamente no hay nadie como él en la actualidad".

Horas antes del encuentro que disputarán el domingo en el estadio Parque Roca, en Buenos Aires, Del Potro celebró la llegada de Djokovic y destacó que el ganador de 24 títulos de Grand Slam "fue muy generoso conmigo. Deseo que tenga un gran día, que la gente lo reciba como el deportista, el atleta y la persona que es".

Djokovic, de 37 años y actualmente en el puesto 7 de la clasificación mundial, desembarcó el sábado por la tarde en Buenos Aires, y apenas llegó concurrió al estadio Monumental para ser parte de la gala previa a la final de la Copa Libertadores en la que Botafogo derrotó 3-1 a Atlético Mineir

El argentino, que llegó a ser número 3 del mundo en 2018, ganó 22 títulos, incluido el US Open 2009, y dos medallas olímpicas, el bronce en Londres 2012 y la plata en Río de Janeiro 2016, antes de sufrir una fractura de la rótula derecha, de la que nunca se recuperó por completo, por lo que jugó su último cotejo oficial en febrero de 2022.

"Fue un gran orgullo conseguir títulos importantes en la misma era del Big 3 (integrado por Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal). Ellos son de otra dimensión. Novak completó la rueda de nuestro deporte, es algo único en la historia. Los títulos conseguidos, los logros, en unos años podré decir que se los robé (gané) a ellos y los tengo en mi casa", dijo el argentino.

Djokovic y Del Potro se enfrentaron en 20 encuentros oficiales, con 16 triunfos para el serbio y 4 para el argentino, que lo superó en un par de ocasiones en los Juegos Olímpicos, mientras que el exnúmero 1 lo derrotó en las finales del US Open 2018 y Shanghai 2013, entre otros.

"Es un gran placer volver a Sudamérica, a Argentina, después de once años. Esta vez es muy emocionante. La carrera de 'Delpo' es legendaria. Fue un honor cuando me pidió de venir. Fue una decisión fácil cuando me llamó para decirme que era su último partido", expresó Djokovic.

La rivalidad que tuvimos fue muy grande, vivimos momentos maravillosos, en los estadios más grandes de nuestro deporte, pero en el último período hicimos una amistad grande. Estamos aquí para celebrar la carrera de Juan Martín", dijo el serbio.

"Si [Del Potro] no hubiera tenido lesiones, su carrera hubiera sido más grande. Yo he tenido más suerte con las lesiones en mi vida. Las lesiones son el adversario más grande de los atletas profesionales. Es triste para mí lo que observé con Delpo. Aunque estamos aquí para celebrar su carrera, él tiene muchas cosas para estar orgulloso", agregó Djokovic.

El serbio contrató recientemente al británico Andy Murray como entrenador en 2025, y en este sentido dijo que "quería que mi entrenador sea una leyenda de nuestro deporte. Andy me conoce desde muy joven. Sabe lo bueno, lo malo y cómo evolucioné en mi juego. También conoce a (Jannik) Sinner y a (Carlos) Alcaraz, que son los mejores ahora mismo".

Str/ol