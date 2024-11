Barça se deja la victoria en Vigo en la recta final, Atlético segundo

El líder Barcelona solo pudo empatar 2-2 en su visita al Celta (11ª), este sábado en la 14ª jornada del campeonato español, donde el Atlético de Madrid se puso provisionalmente segundo tras ganar 2-1 al Alavés (16º).

El Barça suma ahora 34 puntos y ve cómo el Atlético se acerca a 5 puntos. El Real Madrid (3º) queda a dos puntos de sus vecinos 'colchoneros' y a siete de la cabeza de la tabla, antes de visitar el domingo al Leganés (14º) en el derbi madrileño

Todo parecía asegurado para el Barça en Balaídos al llegar con un margen de 2 a 0 a los últimos minutos del partido, pero allí los gallegos asestaron dos zarpazos, en los minuto 84 y 86, para dejar a los catalanes con un punto muy amargo.

En el inicio del choque, un error del exazulgrana Óscar Mingueza, que falló al intentar despejar de cabeza un balón a pase del francés Jules Koundé, propició que Raphinha mandara la pelota al fondo de la portería en el minuto 14 de juego.

En la segunda parte, el jugador brasileño robó un balón en el medio del campo que provocó un contraataque finalizado por el polaco Robert Lewandowski para subir en el 60 el segundo tanto al luminoso.

Raphinha suma ocho dianas en lo que se lleva de temporada en torneo liguero, su mejor registro con el Barça y sólo superado por los 11 que marcó con el Leeds United en su día en la Premier League, mientras que Lewandowski afianza su liderato como máximo goleador de esta edición del campeonato, con 15 tantos.

Pero cuando parecía que los tres puntos volarían a Cataluña, los visitantes se quedaron con diez jugadores por la doble amonestación a Marc Casadó, lo que provocó que los azulgranas entraran en una fase de nerviosismo que terminó costando cara.

Un fallo descomunal de Koundé, que se durmió en los laureles con el balón dentro del área, provocó que Alfo le robara el balón y batiera a Iñaki Peña en el 83.

"No he hecho un buen partido, desde el inicio. Pagas la falta de concentración. Asumo ese error que nos pone en una situación difícil. Es un error greoer, lo hemos empatado en parte por culpa mía", declaró Koundé al término del encuentro.

Dos minutos después, Hugo Álvarez igualó el encuentro al amagar al defensa Héctor Fort y superar al arquero del Barcelona con un disparo cruzado.

En el minuto 76, Raphinha estuvo cerca de marcar lo que hubiera supuesto una diferencia de tres goles, pero el poste repelió su disparo cruzado.

- El Atlético aprieta -

Antes, el Atlético de Madrid se impuso al Alavés por 2-1, tras remontar en el Metropolitano.

Un tanto de Jon Guridi (6) de penal adelantó al equipo vasco, pero los goles del francés Antoine Griezmann (75), también con una pena máxima, y el noruego Alexander Sorloth (85) dieron el triunfo final a los locales.

"El Alavés se encerró muy bien, trató de cerrarse con orden y mucho trabajo. Nos fuimos al descanso y creo que el equipo siguió mejorando el paso, teniendo más agresividad, intención, más peso en el área, y eso nos provocó tener más peligro. Apareció el penalti y una jugada hermosa, finalizada de la mejor manera por Sorloth", declaró Simeone en rueda de prensa.

Tras cumplir 700 partidos en el banquillo colchonero, le preguntaron si ha cambiado durante este tiempo: "Los que me ven tendrían que decir si cambié o no. Las personas no son las mismas durante 13 años. Sigo siendo noble, frontal y muy claro con lo que quiero".

- Emoción en Valencia -

En el primer partido del sábado, el Valencia regresó a la Liga casi un mes después de su último encuentro con triunfo 4-2 ante el Real Betis en Mestalla, donde se tributó un sentido homenaje a las víctimas de las gravísimas inundaciones en la región.

Tres puntos que permiten al conjunto 'che' abandonar la última posición en la tabla en esta 14ª fecha, pero no aún la zona de descenso (18º).

El conjunto 'che' abandonó su tradicional elástica blanca para ese partido, el primero que disputa desde entonces, y lució una equipación completamente negra en señal de luto por las víctimas.

En los otros dos duelos de la jornada, el Girona (5º) arrolló al Espanyol (19º) por 4-0 en su campo y el Mallorca (6º) venció a su visita a Las Palmas (17º) por 3-2.

