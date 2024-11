Eslovaquia será el rival de Italia en la final de la BJK Cup

Eslovaquia culminó su remontada ante Gran Bretaña, a la que venció finalmente 2-1 este martes en su semifinal de la BJK Cup, con lo que obtuvo su pase a la final.

El miércoles, las eslovacas se enfrentarán por el título a Italia, que había obtenido su boleto el martes.

El partido de dobles fue decisivo en las dos semifinales.

Las eslovacas Viktoria Hruncakova y Tereza Mihalikova vencieron por 6-2 y 6-2 a las británicas Olivia Nicholls y Heather Watson.

"Me he puesto a gritar como un bebé, pero ahora ya me siento más tranquila y estoy preparada para la final. Necesitamos una victoria más y tendremos ya el trofeo", se ilusionó Mihalikova.

Las jugadoras del capitán Matej Liptak dominaron ese partido de principio a fin, prolongando el gran torneo de Eslovaquia, que eliminó a Estados Unidos en octavos y a Australia en cuartos de final.

El partido por parejas era decisivo ya que cada equipo había ganado uno de los duelos individuales.

Emma Raducanu (58ª del mundo), campeona del Abierto de Estados Unidos en 2021, había adelantado a las británicas en el primer partido del día, con un doble 6-4 ante Viktoria Hruncakova (238ª).

Eslovaquia consiguió reaccionar en el segundo partido, en el que Rebecca Sramkova (43ª) fue de menos a más para vencer a la británica Katie Boulter (24ª) por 2-6, 6-4 y 6-4.

El dobles fue el partido que decidió el equipo finalista, como había ocurrido la víspera, cuando la Italia de Jasmine Paolini ganó 2-1 a la Polonia de Iga Swiatek.

Eslovaquia conquistó este torneo, anteriormente conocido como Fed Cup, en el año 2002.

En el caso de las británicas fueron cuatro veces subcampeonas -la última de ellas en 1981- pero tendrán que seguir esperando para levantar el trofeo de una competición que se considera el equivalente femenino de la Copa Davis masculina.

Italia partirá en principio como favorita en la final de la BJK Cup, donde el año pasado fue subcampeona, superada entonces por Canadá.

En el pasado, Italia se llevó cuatro veces el título en esta competición (2006, 2009, 2010 y 2013).

