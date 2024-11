En Howard, la ansiedad apaga la fiesta de los partidarios de Harris

Poco a poco, la ruidosa multitud de simpatizantes de la demócrata Kamala Harris, que cantaba y bailaba a la espera de vivir un "momento histórico" en las presidenciales estadounidenses de este martes, empezó a tener dudas. La ansiedad aguó la fiesta a mitad de la noche.

La imagen contrasta con los primeros minutos de la velada festiva que abarrotaba el césped de Howard, la universidad de Washington conocida como la "Harvard negra" donde Harris espera los resultados de los comicios.

A medida que se acercaba el final del día, los partidarios de la vicepresidenta repetían una y otra vez sus esperanzas de ver por primera vez a una mujer afroamericana al frente de Estados Unidos, sin atreverse apenas a contemplar la derrota.

Pero a medida que se van conociendo los resultados, las caras se iban alargando poco a poco y el ambiente ya no era de festivo. Todo el mundo miraba las pantallas gigantes.

Las primeras proyecciones de resultados son favorables al rival de Harris: el expresidente republicano Donald Trump.

La campaña de la vicepresidenta anunció que no hablará en esta noche electoral.

Esto fue demasiado para Charlyn Anderson, que abandonó Howard incluso antes de que llegara su candidata: "Estoy ansiosa, me voy, mis piernas no pueden más", dijo.

Si Donald Trump gana, "estoy pensando en el camino que me espera", explicó, con el semblante desencajado. Agarrando una pequeña bandera estadounidense, alertó: "¿Cómo podemos preservar la democracia ahora?".

Ken Brown, exalumno de Howard girado hacia la pantalla gigante en la que cada vez se veía más el rojo de los republicanos, está helado: "Es un candidato muy malo, no tiene sentido".

Detrás de él, el público, muy joven, parecía atónito. "No sé quién vota por él. No entiendo", se quejó.

- Una nación desgarrada -

Con la esperanza de ver un "cambio", Kwame Anderson había llegado a primera hora de la tarde con varios amigos.

"Ruego para que esta nación no se desgarre aún más de lo que ya está, necesitamos paz", añade. "No queremos más violencia, no queremos más odio".

Detrás de esta mujer de largas trenzas, se instalaron gradas en medio de los imponentes edificios universitarios de ladrillos rojos y columnas blancas.

Al pie de un gran árbol de colores otoñales, los miles de partidarios de la vicepresidenta inicialmente cantaban para amenizar la espera. Algunos iban vestidos con sus mejores galas.

Pero cuando los primeros resultados fueron anunciados, los aplausos se apagaron. La noche se tornó sombría.

Nadie se atrevía a hablar de "jornada histórica", la expresión que estaba en boca de todos. Hasta la cantante, que vestida de blanco y con una corona de plata en la cabeza acudía regularmente a entonar el himno estadounidense, desapareció.

Howard, una institución de referencia en la educación de la élite negra estadounidense, desempeña un papel clave en la historia personal de Harris. Desde que se graduó en 1986, ha vuelto allí a menudo.

"La Universidad Howard constituye uno de los aspectos más importantes de mi vida", es "donde empezó todo", dijo en un acto en 2019, cuando era candidata a las primarias demócratas para las presidenciales de 2020.

tib/ev/arm/nn