"Oí un suspiro de dolor", cuenta una sobreviviente del ataque a Marielle Franco

"De pronto oí una ráfaga de disparos": Fernanda Chaves estaba junto a Marielle Franco cuando el coche de la concejal brasileña fue acribillado a balazos en 2018. Ella declaró este miércoles en el inicio del juicio contra dos acusados por el asesinato.

La noche de este crimen que conmocionó al mundo, el 14 de marzo de 2018, Chaves, entonces asesora de prensa de Marielle Franco, había acompañado a la concejal y activista negra y LGTB a un encuentro con mujeres negras en el barrio de Lapa, cerca del centro de Río de Janeiro.

"Fui para casa con Marielle porque éramos vecinas. Salimos cerca de las nueve de la noche y Anderson (Gomes, el chofer de la concejal, que también murió en el ataque) nos estaba esperando en el coche", relató durante su testimonio por videoconferencia en la apertura del juicio.

"Por una vez, Marielle se sentó en el asiento trasero, a mi lado, aunque siempre se sentaba adelante. Me dijo que estaba cansada y que necesitaba estirar las piernas", continuó.

Entonces llegó la lluvia de disparos que mató a la concejal y a su chofer en el acto.

"Me di cuenta de que venían en nuestra dirección y me agaché. Yo estaba detrás de Anderson, y Marielle a mi derecha, del lado de donde venían los disparos", contó Fernanda Chaves.

Recuerda haber oído "un suspiro de dolor" del conductor.

En ese momento no pensó que se tratara de un atentado: "Lo primero que se me vino a la cabeza fue que estábamos en medio de un tiroteo entre policías y narcotraficantes", un suceso que no es infrecuente en Río.

"Después de los disparos, el coche seguía en movimiento (...) Mientras me mantenía agachada, logré sujetar el volante y accionar el freno de mano", relató la sobreviviente.

La asesora de prensa de Marielle Franco salió entonces del vehículo, con el cuerpo "cubierto de sangre y vidrios rotos", para pedir ayuda: "Todavía tenía esperanzas de que (Marielle) estuviera viva".

Tras el atentado, Fernanda Chaves tuvo que abandonar Brasil por motivos de seguridad, y pasó tres meses en Madrid con su marido y su hija, que entonces tenía seis años.

Este miércoles declaró en el juicio contra Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Marielle Franco y Anderson Gomes con una ametralladora desde un vehículo conducido por Elcio Queiroz, quien también confesó el crimen.

Ambos están siendo juzgados por un jurado popular, cuyo veredicto se espera para los próximos días.

lg/tmo/ffb/app/db