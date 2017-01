Carlos Bruce: Procurador anticorrupción pide investigar al legislador oficialista

El congresista Carlos Bruce debe ser investigado por presuntamente haber cometido el delito de peculado de uso al solicitar resguardo policial para su restaurante privado, según el criterio del procurador Anticorrupción, Amado Enco.

Enco ha solicitado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que disponga la apertura de diligencias preliminares para investigar a Carlos Bruce, según informó Perú21.

En opinión del abogado del Estado, el congresista del oficialismo incurrió en el delito de peculado de uso al requerir a inicios de diciembre, mediante un oficio con el membrete del Congreso, al jefe de la Región Policial de Lima, el general Hugo Begazo, resguardo de policías y vehículos para garantizar la seguridad de las personalidades que había invitado a la inauguración de su restaurante en la Costa Verde.

El escrito del procurador fue presentado el miércoles 28 de diciembre, semanas después de ocurrido el polémico hecho. Tras las críticas, el congresista retrocedió y el servicio de resguardo policial no llegó a concretarse.

Bruce Montes de Oca dijo no encontrarse al tanto del pedido del procurador, que calificó de absurdo.

"No tengo ninguna información al respecto (...). Me parece absurdo que me denuncien por el servicio de vigilancia en el restaurante, pues no se ha cometido ningún delito", sostuvo.