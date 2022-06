Genshin Impact: se filtran los nuevos héroes que llegarán al juego gacha con la versión 2.8

El lanzamiento de la versión 2.7 de Genshin Impact ha hecho que los fanáticos se emocionen aún más por todo el contenido que recibirá el popular juego gacha de HoYoverse en los próximos meses. Y es que una reciente filtración nos da el vistazo a lo que sería el primer banner de la versión 2.8 del título.

Actualmente, los fans de Genshin Impact ya están explorando las nuevas islas y derrotando enemigos nunca antes vistos con Yelan y Kuki Shinobu, los héroes debutantes de esta temporada dentro del videojuego.

Sin embargo, un hallazgo realizado por reconocidos mineros de datos desvela la aparición de Klee y Kaedehara Kazuha, quienes protagonizarían el primer banner del próximo parche del juego gacha.

Klee y Kazuha protagonizan banner filtrado de Genshin Impact 2.8. Foto: Gurugamer

Por otro lado, según menciona el portal de videojuegos de Bolavip, Kazuha es el personaje que más se ha tardado en aparecer en un banner, pues recordemos que su debut dentro del título ocurrió en la versión 1.6 del mismo.

Un caso distinto ocurre con Klee, quien ya es muy conocida entre la actual comunidad de Genshin Impact, motivo más que suficiente para que HoYoverse le dé un rol más importante dentro de la historia del título.

Aunque, de momento, no hay nada oficial. Se especula que el banner protagonizado por Klee y Kaedehara Kazuha para la versión 2.8 de Genshin Impact se presentaría el próximo 12 de julio de 2022. Además, este también mostraría el arma de cinco estrellas Lost Prayer to the Secred Wind y el arco Thundering Pulse.