Pokémon GO: filtran estadísticas, movimientos y diseño de las nuevas Megaevoluciones

Niantic está alistando una gran actualización para liberar nuevas criaturas dentro de Pokémon GO. En los códigos del popular videojuego de realidad aumentada para dispositivos móviles iOS y Android se descubrió cuáles serán las nuevas Megaevoluciones.

La filtración llega por parte de la cuenta de Twitter Pokeminers, quienes mediante una publicación señalaron que Niantic realizó varias actualizaciones dentro de los códigos de Pokémon GO en los que añadió tres nuevas formas oscuras, Megaevoluciones y movimientos. No obstante, parece ser que las estadísticas de las tres “Megas” habrían sido copiadas de Mega-Aerodactyl, por lo que aún no se sabe si serán datos provisionales o reales.

PUEDES VER: Pokémon GO anuncia actualización para las megaevoluciones

¿Cuáles son las nuevas Megaevoluciones de Pokémon GO?

De acuerdo a la publicación, la desarrolladora del mencionado videojuego de realidad aumentada prepararía el debut de Mega-Kangaskhan, Mega-Latios y Mega-Latias, quienes, a su vez, tendrían habilitada su variante shiny.

Al igual que las anteriores Megaevoluciones, el costo de la primera será de 200 Mega energía, pero los siguientes serían de 40 Mega energía. Además, el CP que tendrían al nivel 50 sería de 4655.

Por otra parte, se descubrió que Luster Purge y Mist Ball serían los nuevos movimientos de tipo psíquico que llegarían a Pokémon GO. Esto es importante porque se trata de los icónicos ataques de Latios y Latias.

Finalmente, se habla sobre Latios y Kangaskhan oscuro, siendo el primero controlado por Giovanni y en el caso del pokémon normal posiblemente sea manipulado por uno de los líderes del Team GO Rocket.

No obstante, es importante mencionar que aún no se conoce la fecha en la que Mega-Latios, Mega-Latias y Mega-Kangaskhan, así como Latios oscuro y Kangaskhan oscuro harán su debut en Pokémon GO; pero descuida que cuando Niantic los anuncie te lo contaremos todo.