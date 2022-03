Juegos gratis para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC para jugar el fin de semana

Una gran cantidad de juegos gratis han sido liberados para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Si tienes alguna de estas plataformas y quieres pasar un increíble fin de semana siendo parte de impresionantes historias, te contamos cuáles son los títulos que puedes descargar sin costo alguna.

No obstante, es importante tener en cuenta que en los casos de juegos gratis para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S será necesario estar suscrito a los servicios de PlayStation Plus y Xbox Live Gold, que actualizan su oferta de títulos mensualmente.

Juegos gratis para PlayStation (PS4 y PS5)

PlayStation Plus

Ark Survival Evolved (PS4) - disponible hasta el 5 de abril

Ghostrunner (PS5) - disponible hasta el 5 de abril

Team Sonic Racing (PS4) - disponible hasta el 5 de abril

Cyberpunk 2077 (PS5) - prueba de 5 horas disponible hasta el 15 de marzo.

Juegos gratis para Xbox (Xbox One y Xbox Series X|S)

Games With Gold

Aerial_Knight’s Never Yield - disponible hasta el 15 de marzo

The Flame in the Flood - disponible hasta el 31 de marzo

Sacred 2 Fallen Angel - disponible hasta el 15 de marzo

Free Play Days (con Gold o Xbox Game Pass)

Bassmaster Fishing - disponible hasta el 6 de marzo

Rims Racing - disponible hasta el 6 de marzo

Cyberpunk 2077 (Xbox Series X|S) prueba de 5 horas disponible hasta el 15 de marzo

Juegos gratis para PC

Steam

Sword of Legends Online - juego free to play

Lost Ark - juego free to play

PUEDES VER: Los videojuegos que necesitan más de 100 horas para pasar la historia completa

Epic Games Store

Black Widow: Recharged - canjéalo hasta el 10 de marzo

Centipede: Recharged - reclámalo hasta el 10 de marzo

Dauntless (paquete de Slayer épico) - consíguelo hasta el 10 de marzo

Nintendo Switch