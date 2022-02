Los peores videojuegos de los últimos 5 años, según la crítica internacional

Los videojuegos pueden sacar la mejor versión de nosotros, aunque algunos pueden hacer todo lo contrario. Cada año las desarrolladoras lanzan al mercado gamer sus principales apuestas para que la comunidad pueda comprarlas y divertirse con ellas. No obstante, algunos títulos no solo incumplen las expectativas depositadas para su estreno, sino que incluso se ganan las peores calificaciones entre miles.

La crítica internacional, los portales gamer especializados y los propios jugadores en todo el mundo son los jueces cuando un juego se lanza cada año. Lamentablemente, algunos han tenido tan mala suerte o un paupérrimo lanzamiento que se volvieron en burla o desaparecieron de la noción de la gran mayoría.

A continuación, te presentamos cuáles fueron esos títulos que en su año se convirtieron en lo peor de lo peor por parte de la industria de videojuegos. Particularmente, varios de los juegos que aparezcan en esta lista fueron publicados principalmente para la Nintendo Switch.

2017: Vroom in the Night Sky

Empezamos este listado con el juego que Poisoft publicó hace cinco años para Nintendo Switch, el cual, además de ser señalado por su aventura infantil, no llamó la atención de los usuarios. Probablemente, volar e ir recogiendo polvos mágicos resultaría en décadas pasadas; no obstante, la crítica y jugadores sentenciaron rápidamente la mala idea que plantearon para esta entrega. Vroom in the Night Sky, con nota final de 17 sobre 100, se lanzó para Switch, PlayStation 4 y PC.

2018: The Quiet Man

Con todo a su favor, la desarrolladora Human Head Studios no aprovechó todos sus recursos para cumplir las expectativas con este videojuego de acción y aventura beat ‘em up. Tan mal fue la recepción para este título, que Square Enix quiso parar lo más pronto posible este proyecto, para enfocarse en nuevas opciones. Los usuarios indicaron que la aventura de un hombre con discapacidad auditiva que usaba otro tipo de habilidades para combatir contra el crimen era una copia de Daredevil (quien no podía ver), pero sin presupuesto. Este juego, con nota final de 29 sobre 100, se lanzó para PlayStation 4 y PC.

2019: Eternity: The Last Unicorn

Este título apuntaba con ser de los mejores RPG en 2019, sin embargo, toda la ilusión se diluyó con detalles que la comunidad gamer no perdonó. Con el intento de replicar las mecánicas de Dark Souls, no consiguió ni siquiera acercarse, en principio, por mantener un sistema de cámaras fijas bastante molesto para la jugabilidad. Si bien la mitología que atribuye en su trama es bastante interesante, la historia para el jugador resulta bastante agotable. Este juego, con nota final de 36 sobre 100, se lanzó para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Mac OS.

2020: Tiny Racer

De entrada, uno puede entender a primera vista que 15 pistas únicas, tan solo ocho vehículos, tres niveles de dificultad modificables en pleno desarrollo de juego, tres únicos modos de juego y un modo multijugador de hasta dos jugadores decepcionaría a cualquiera. No obstante, IceTorch Interactive apostó por este concepto para traer un videojuego con carros miniatura que se baten a carreras y choques. Este juego, con nota final de 29 sobre 100, se lanzó para la consola Nintendo Switch.

2021: eFootball 2022

El videojuego de fútbol, que prácticamente se volvió un meme mundial por los extraños y divertidos gráficos con los que representó a las figuras del balompié, es uno de los peores juegos de la historia según las estadísticas, pues, a demás de no poder reemplazar a Pro Evolution Soccer, esta entrega provocó que con el tiempo haya menos usuarios que se inclinan por los títulos relacionados al deporte. Este juego, con nota final de 25 sobre 100, se lanzó para PC y todas las consolas de última generación.