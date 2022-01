Age of Empires IV podría llegar a las consolas Xbox, según filtración

Age of Empires IV es uno de los lanzamientos más importantes que tuvimos en el último cuarto de 2021. El videojuego desarrollado por Relic Entertainment ha recibido cientos de comentarios positivos por parte de la comunidad, que llevaba tiempo esperando su estreno en PC; sin embargo, esta no sería la única plataforma en la que se jugaría.

Según informa Level Up, medio especializado en videojuegos, Age of Empires IV se estrenaría en las consolas Xbox, esto a partir de lo compartido por el usuario de Twitter Aggiornamenti Lumia, quien señala que el juego aparece en el programa Insider de Xbox con el código “XIP_CAR_JANUARY 2022″.

Generalmente, los videojuegos llevan un nombre clave cuando se encuentran en el código fuente de algún programa, y el RTS de Relic Entertainment no es la excepción. Es posible que “CAR” haga referencia a “CARDINAL”, code name que recibió el juego antes de ser revelado oficialmente.

El videojuego de estrategia aparecería en el programa Insiders de Xbox. Foto captura: Twitter

Aunque por el momento no hay nada oficial por parte de Microsoft y el estudio, no es descabellado pensar que la cuarta entrega de Age llegue a las consolas Xbox, ya que podría tratarse de la estrategia que está siguiendo la compañía: un ecosistema gaming sin importar el hardware.

Recordemos que hace poco sucedió lo mismo con Flight Simulator, juego que se lanzó originalmente para PC, pero que ya se encuentra disponible en Xbox; además, llegó con una opción para jugar con mouse y teclado.

No obstante, Microsoft y Relic Entertainment aún no se han pronunciado sobre el posible lanzamiento de Age of Empires IV en las consolas de la compañía, por lo que estaremos atentos a lo que puedan decir ambas firmas.