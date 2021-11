Among Us: se revelan oficialmente todas las skins y elementos de la serie Arcane

League of Legends inició noviembre estando en boca de todos: tras el torneo internacional Worlds 2021 y siendo tendencia luego del exitoso estreno de su serie animada Arcane, en Netflix. Para seguir con esta buena racha, Riot Games, la desarrolladora de LoL, ha hecho oficial una filtración de hace pocos días, confirmando la colaboración con el videojuego de impostores Among Us.

La compañía no se conformó en aparecer en los fenómenos mundiales PubG y Fortnite, sino que ahora tendrá un nuevo crossover con el juego más descargado del 2020. Con ello, la captura de pantalla del tráiler del Día del Progreso (con el sello Riot x Arcane) ya es una realidad.

Ahora, personajes como Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger entre otros, serán añadidos como skins y artículos de cosméticos en un paquete Cosmicube, que estará disponible hasta próximo 31 de diciembre en el título desarrollado por InnerSloth. Dicho esto, ya hay rumores de que el próximo año habrán otras novedades por parte de Among Us, pero directamente con League of Legends y no con su serie.

La cuenta de actualizaciones de Among Us también anunció la nueva colaboración entre los juegos. Foto: Twitter.

Desde pelucas, atuendos, estilos, uniformes, hasta gorritas, la lista completa de los elementos del Cosmicube de Arcane para Among Us incluye:

Heimerdinger’s Hair

Heimerdinger’s Moustache

Heimerdinger’s Suit

Heimerdinger’s Poro

Enforcer Helmet

Enforcer Armor

Caitlyn’s Cap

Caitlyn’s Uniform

Vi’s Hair

Vi’s Clothes

Jinx’s Hair

Jinx’s Goggles

Jinx’s Clothes

Jayce’s Hair

Jayce’s Council Suit

Chomper

Claggor’s Goggles

Actualización de Among Us llega con nuevos roles, tienda y dinámica

Nuevos Roles

Se añaden cuatro nuevos roles que los jugadores podrán utilizar:

Científico: puede visualizar los signos vitales y completar actividades.

Ingeniero: capaz de viajar por los tubos de ventilación.

Ángel Guardián: puede poner un escudo a los tripulantes que queden vivos.

Cambia formas: imita la apariencia de cualquier otro jugador de la partida.

Cosmicubes

Ahora se podrá conseguir nuevos cosméticos tanto en su versión gratuita como la de paga, recibiendo diseños exclusivos. Se podrá desbloquear artículos temáticos a través del nuevo sistema de ramificación, donde al jugar podrás reunir recursos y recompensas. Todos los accesorios son puramente visuales, no tienen ningún efecto en el juego ni en sus opciones.

Recursos nuevos

Beans: recurso entregado a través del juego en línea normal. Sirve para canjear cosméticos y algunos Cosmicubes en la tienda.

Estrellas: comprado con dinero real, sirve para conseguir artículos especiales y algunos Cosmicubes.

Pods: solo se pueden obtener a través del juego, si se tiene un Cosmicubes activado.