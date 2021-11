Videojuego peruano Tunche ya está disponible en consolas

El esperado título del estudio peruano Leap Game Studios ya ha sido habilitado. Tal y como anunció la empresa en sus redes sociales, este último 2 de noviembre, el videojuego desarrollado a lo largo de cinco años finalmente pudo ver la luz.

Específicamente llegó a las consolas de Xbox, Nintendo Switch y ordenadores y está disponible para su compra ahora mismo. Se espera que llegue a PlayStation 4 en 2022, aunque la fecha aún no es exacta.

Ahora mismo, el juego cuenta con un 15% de descuento en la plataforma de Steam por el reciente lanzamiento; es decir, está costando S/ 31,50. En Nintendo, el juego cuesta US$ 16,99. Por último, en la Microsoft Store para Xbox, el precio es de S/ 57,37 soles.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que se le asigna una fecha de estreno, aunque es la primera en la que sí se lleva a cabo. Debía salir en marzo de 2021; no obstante, debido a complicaciones inesperadas, este estreno se aplazó.

Lo que sí estaba disponible era una versión beta en Steam, lo cual le permitió al público nacional e internacional hacerse una idea de lo que ofrecería este producto.

¿De qué trata el videojuego peruano Tunche?

Este videojuego aventura en 2D está completamente ambientado en la Amazonía peruana, no solo en sus escenarios, sino también en sus leyendas y mitologías. Fue nombrado como uno de los 21 títulos independientes más anticipados del 2021 por la revista Polygon, junto a una serie de entregas presentadas durante The Game Awards 2020 y el State of Plays.

Las animaciones del Tunche fueron dibujadas a mano, algo que fue resaltado en su reseña del Polygon. Cada uno de los ataques que puedes emplear con uno de los cinco personajes corresponde a un rasgo típico de la región tropical peruana. Puedes elegir entre Rumi (la hechicera), Pancho (el músico), Qaru (el niño pájaro) y Nayra (la guerrera).