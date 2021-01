Los mejores juegos de Android para divertirte con tus amigos en cuarentena

En 2020, los videojuegos se volvieron una forma de entretenimiento para miles de peruanos que se encontraban en cuarentena. Entregas como Among Us, Fortnite, Fall Guys, entre otras, fueron algunas de las más populares.

Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, el Gobierno de Francisco Sagasti decidió implementar una nueva cuarentena obligatoria a partir del próximo domingo 31 de enero hasta el 14 de febrero.

Por ese motivo, te dejamos una lista de los videojuegos más divertidos de Android que podrás disfrutar en compañía de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso personas de diversas partes del mundo.

1. Ludo Club

Puedes retar a tres amigos a una clásica partida de Ludo virtual. Si tienes suerte y logras obtener la victoria, subirás de nivel cada cierto tiempo. Existe otro modo de juego llamado ‘Rush’ que sirve para obtener monedas con más facilidad.

2. Among Us

El videojuego creado por InnerSloth lanzará muy pronto una actualización que incluirá un nuevo mapa llamado Airship. Puedes juntarte hasta con nueve amigos para iniciar una partida virtual y tratar de descubrir al impostor.

3. Stumble Guys

Los creadores de Fall Guys aún no lanzan una versión para Android. Eso no impidió que desarrolladores independientes se adelanten y lancen juegos muy similares. Esta entrega no tiene nada que envidiar al título de Mediatonic.

4. Fortnite, Free Fire, Call of Duty, PUGB o cualquier Battle Royale de disparos.

Si lo tuyo son los battle royale de disparos, puedes divertirte jugando Fortnite, Free Fire, Call of Duty, PUGB u otro videojuego similar que se ha puesto de moda entre los jóvenes.

5. Uno

Este juego de cartas es ideal para jugarlo en familia o amigos. Uno de sus principales atractivos es que cuenta con un modo “2x2″ que permite que cuatro personas se enfrentan en equipos de dos jugadores.

6. Preguntados

Este videojuego te permitirá poner a prueba tus conocimientos con preguntas al azar. Hay diferentes materias (Historia, Geografía, Deportes, Arte, Ciencia, entre otras), si contestas correctamente la mayoría, ganarás el juego.

7. Monopoly

Este popular juego de mesa tiene una versión virtual que podrás disfrutar con tus amigos más cercanos o también con los miembros de tu familia. Las reglas son simples, invierte tu dinero para comprar propiedades y forma tu monopolio.