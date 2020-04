Juegos gratis: Ubisoft regala The Crew 2 para PS4 y PC por cuarentena [VIDEO]

Los juegos gratis fueron lo prometido por Ubisoft para todo abril y ahora cumple trayendo The Crew 2 como regalo. El título para recorrer en auto todo Estados Unidos ya está disponible gratis para PS4 y PC por toda la Semana Santa.

Por cuarentena, los juegos gratis siguen siendo una prioridad para muchas compañías y, entre todas ellas, Ubisoft destaca por implementar todo un mes de regalos para PS4, Xbox One y PC.

El regalo para esta semana y que estará vigente por toda la semana santa es el aclamado The Crew 2, un título no solo de autos, sino también de motocicletas, botes y hasta aviones.

Se trata de un título que nada tiene que envidiar a las sagas de carreras callejeras como Need for Speed o Burnout, aumentándole el plus de que podemos recorrer desde la costa oeste hasta la costa este de Estados Unidos sin detenernos.

The Crew 2 ya es un juego gratis y podrás disfrutarlo durante esta Semana Santa en cuarentena tanto en PS4 como en PC. El título estará disponible del 9 al 13 de abril; aun así, si quieres adquirirlo y conservarlo para siempre, puedes hacerlo con un descuento del 75 % en la tienda de Ubisoft.

El mes entero de juegos gratis en Ubisoft trae tanto regalos como pruebas gratis en videojuegos de sus sagas más conocidas. En la compañía ya aseguraron que Ghost Recon, Assassin’s Creed y The Division también serán parte de la promoción por cuarentena.