YouTube: Marvel’s Spider-Man lanza nuevo tráiler, trajes y fecha de estreno del tercer DLC Silver Lining

Silver Lining es el último capítulo de la trilogía "The City that Never Sleeps" de Marvel’s Spider-Man y acaba de ser anunciado desde el canal de Youtube de Insomniac Games. Aquí la empresa creadora nos muestra la nueva amenaza que tendrá la ciudad de Nueva York.

Este nuevo DLC de Marvel's Spider-Man llegará en los próximos días para todos los fanáticos del Hombre Araña, pues volverán a jugar en el rol de Peter Parker y se volverán a ver las caras con una de las villanas que ya estuvo dentro de la historia principal del juego, Silver Sable.

Las historias extendidas del juego exclusivo de PS4, Marvel’s Spider-Man, iniciaron en el mes de octubre con el DLC The Heist en la que aparecía Black Cat, mientras que el segundo marcó el retorno de Hammerhead como jefe del contenido descargable “Turf Wars”.

Al igual que en los anteriores DLC, Los usuarios que inicien sus aventuras en Silver Lining deberán cumplir nuevos desafíos, derrotar enemigos mejorados y detener todo tipo de crimen en la Isla de Manhattan; además, tendrán bases mejoradas de Hammerhead y misiones de historia.

Como nos muestra el tráiler teasser de Silver Lining, los usuarios de Marvel’s Spider-Man podrán desbloquear nuevos trofeos y tres nuevos trajes en donde resalta uno que está inspirado en la película que se estrenará en los próximos días, Spider-Man: Into the Spider-Verse. El nuevo DLC estará disponible en PS4 desde el 21 de diciembre.