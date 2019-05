¿Netflix producirá la serie de God of War con Jason Momoa? Esto es lo que se sabe [FOTO]

Desde que PlayStation anunció el nuevo estudio que se encargaría de adaptar sus videojuegos exclusivos en series y películas, los usuarios han fantaseado con varios títulos que podrían ser anunciados, entre ellos, God of War. Sin embargo, en redes sociales se comparte la información que Netflix estaría trabajando en una serie de este juego con la participación de Jason Momoa.

El hecho de tener a Kratos en el servicio de streaming de películas y series más popular de la actualidad, Netflix, apareció en julio del 2018 cuando se especulaba que la compañía estaba trabajando en una serie de God of War.

A pesar de que tiempo después se confirmó que Netflix no estaba trabajando en este proyecto, Cory Barlog, director de God of War en PS4, quiso aumentar el hype de todos sus usuarios en Twitter con el siguiente mensaje.

True. This is not happening.



Hmmm...🤔...



I wonder if we should do something about that @netflix ? https://t.co/0qGVP9E0ET