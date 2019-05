YouTube: Muestran cómo se verá el cabello en los videojuegos de PS5 y la próxima generación [VIDEO]

Parece que la siguiente generación nos puede traer más de una sorpresa. Y es que no hace falta mencionar que la octava generación fue una de las más flojas al momento de sorprendernos en lo visual. Pero ahora EA y DICE han publicado en YouTube algo que nos da esperanza, un demo de cómo Frostbite manejará el realismo del cabello en PS5 y cuanta plataforma de siguiente generación exista.

Vivimos momentos emocionantes. La nueva entrada de competidores como Google Stadia, y otros proyectos como SpatialOS, nos ha hecho creer que no hay límites para la próxima generación. Más allá de las palabras, hoy podemos ser testigos de uno de las primeros, y más impresionantes, señales de la novena generación de videoconsolas y videojuegos.

EA y DICE concibieron al motor gráfico Frostbite hace ya 10 años, en junio del 2008. El motor ha crecido y evolucionado junto con la serie Battlefield, que no escatima en destrucciones y detalles realistas. Aun así, puede que el enfoque de los próximos videojuegos de la compañía/estudio nos permita apreciar detalles como efectos de movimiento, volumen y melanina, algo imposible para la presente generación (PS4, Xbox One).

El término 'next-gen' siempre denota sucesos importantes. Cada una brindó algo significativamente nuevo y refrescante para hacer vibrar a la fanaticada. Desde los gráficos binarios del Pong, hasta el minimalismo necesario del Atari, la parafernalia por los 16 bits, el 3D y el HD. Cada una de las generaciones pasadas ha sido motivo de celebración.

Sin embargo, la última transición ocurrida en 2013 (PS3 a PS4, Xbox 360 a Xbox One) no nos trajo muchos progresos palpables en materia gráfica, lo que no significa que no hubieron. Pero es ciertamente una evolución mucho menos llamativa que la de pasadas generaciones. El 4K que nunca llegó a las consolas de una manera convincente, es un gran ejemplo.

Hoy, sin embargo, el panorama puede cambiar. Lo mostrado por EA y DICE puede tranquilamente asemejarse, por su impacto, a lo hecho por el famoso “demo del dinosaurio” con la primera PlayStation, al “estiramiento de la cara de Mario” y así a hechos específicos que evidenciaban un cambio de paradigma. ¿Será este el caso con la novena generación? ¿Nos devolverá la PlayStation 5 y demás plataformas ese encanto por lo posible que mantenemos aun de adultos? ¿Volvera el término 'next-gen' a sonar imponente? Te dejamos ambos videos del cabello en YouTube para que saques tus propias conclusiones.