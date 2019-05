Call of Duty Mobile: Todos los mapas confirmados [FOTOS]

El momento se acerca. Call of Duty Mobile llega para pisar fuerte en el prometedor sector de videojuegos móviles, especialmente de los shooters, dominados actualmente por Fortnite y PUBG Mobile. El juego ya desarrolla su fase de beta cerrada en la India. Gracias a ello, ya podemos conocer los mapas que llegarán incluidos, por lo menos los ya listos para el lanzamiento.

Call of Duty Mobile viene siendo desarrollado por el estudio Timi de Tencent, que dejó el desarrollo de la versión Timi de PUBG Mobile para dedicarse a este proyecto. Hay cierta confusión acerca de si King, empresa desarrolladora de Candy Crush que fue adquirida por Activision Blizzard (editores de CoD) tiene algo que ver con Call of Duty Mobile, pero todo indica que el proyecto de King con la franquicia define un videojuego distinto.

Aun así, la fórmula del gigante chino Tencent, con uno de sus mejores equipos (Timi) parece asegurar que la jugabilidad Call of Duty llega pulida y lista para los dispositivos móviles. Así también lo creen muchos usuarios y youtubers que han cubierto y probado el juego desde hace meses.

Call of Duty Mobile: mapas confirmados

Los mapas confirmados en Call of Duty Mobile se han dado a conocer por la beta cerrada implementada en la India. Se trata de ocho escenarios clásicos que recorren desde el legendario Call of Duty Modern Warfare (2007) hasta el ya veterano Call of Duty Black Ops 2 (2012) y todos los juegos entre ellos.

Aquí te presentamos la lista de mapas confirmados:

Crash

Original de Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Killhouse

Original de Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Hijacked

Original de Call of Duty: Black Ops II (2012)

Nuketown

Original de Call of Duty: Black Ops (2010)

Standoff

Original de Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Crossfire

Original de Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Firing Range

Original de Call of Duty: Black Ops (2010)

Raid

Original de Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Call of Duty Mobile llegaría gratuitamente para dispositivos Android e iOS a finales (noviembre) del 2019.