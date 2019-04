Videojuego de Star Wars de los creadores de Apex revelará jugabilidad en esta fecha [VIDEO]

Star Wars Jedi: Fallen Order es el nuevo título del universo creado por George Lucas que se espera con muchas ansias, sobre todo después de dos títulos llenos de polémica como lo fueron ambos Star Wars Battlefront (2015 y 2017). El juego de Respawn ya cuenta con un nuevo tráiler sobre su protagonista: el último Jedi.

El título viene siendo desarrollado por el estudio responsable detrás de Apex Legends, la auténtica pesadilla de Fortnite, que debutó a inicios de este año y que ya es uno de los pesos pesados del Battle Royale.

Además, estará ambientado en los hechos ocurrido durante la Orden 66, el recordado mandato del Emperador Palpatine para eliminar a cualquier Jedi y establecer a la República como un imperio: el Imperio Galáctico.

El jugador tomará el control de un Padawan (aprendiz de Jedi) llamado de Cal Kestis, protagonizando así a uno de los últimos supervivientes de esta orden.

Star Wars Jedi: Fallen Order fue anunciado oficialmente a mediados del 2018, durante el E3. La fecha de lanzamiento se ha trazado para noviembre de este año.

Este último tráiler es nada más que un corto que muestra con mayor intimidad a Kestis, con una evidente carga y responsabilidad como último Jedi en medio del total caos con el que se fundó las bases del imperio.

Aun así, el tráiler no muestra jugabilidad ni mayores detalles de la historia, y esto se mantendrá así al menos por las próximas semanas, como confirmó el Community Manager de Electronic Arts, quienes distribuirán el juego:

Now that #StarWarsJediFallenOrder has been revealed, we’ll start answering some more questions on it. However, please know that we’re not sharing core story or gameplay details right now. We’ll be talking more about gameplay in June. pic.twitter.com/yG7v7rzgci