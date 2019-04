Star Wars: Jedi Fallen Orden estrena espectacular tráiler con este nuevo Jedi [VIDEO]

Durante el tercer día del Star Wars Celebration que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, EA y Respawn liberaron el primer y espectacular tráiler de Star Wars: Jedi Fallen Order, donde encarnaremos al posible nuevo héroe de la franquicia.

En el video que fue transmitido y posteriormente compartido en redes sociales, se puede apreciar que Star Wars: Jedi Fallen Order nos permitirá jugar en el rol de uno de los últimos Jedi, quien se ha convertido en un fugitivo luego del exterminio de la Orden 66.

Cal Kestis, quien pasaba desapercibido en el mundo como un trabajador de construcción de naves, es descubierto por uno de los robots cámara que logran registrar el preciso momento donde utiliza ‘la Fuerza’ para salvar a uno de sus compañeros que tuvo un accidente y cae a un abismo.

La cinemática de Star Wars: Jedi Fallen Order ha generado mucho hype entre los fanáticos de esta franquicia, debido al gran nivel de historia que presenta este videojuego, a pesar de que el video dura menos de 3 minutos, además, también llamó la atención el apartado gráfico del título.

Tráiler de Star Wars: Jedi Fallen Order

Star Wars: Jedi Fallen Order llegará el 15 de noviembre del 2019, como previa al estreno de la película Star Wars: The rise of Skywalker. El videojuego estará disponible en PS4, Xbox One y PC.