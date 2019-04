Jump Force: All Might, símbolo de la paz en Boku no Hero, aparece en increíbles imágenes

Uno de los personajes más esperados por los fanáticos de Jump Force llega para impartir justicia contra todos los malvados que quieren destruir el planeta. El símbolo de la paz de My Hero Academia y portador del don One For All, All Might, hace su espectacular aparición en el videojuego.

Bandai Namco sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un grupo de fotografías donde se ve una pelea entre Toshinori Yagi, conocido como All Might, contra el temible antagonista de Yu Yu Hakusho, Toguro dentro del videojuego, una épica lucha que podría verse en el tráiler de presentación del personaje en Jump Force.

All Might es el segundo personaje que llegará a Jump Force en forma de DLC, ya que el primero fue Seto Kaiba de Yu Gi Oh!, quien fue confirmado a través de imágenes compartidas en la revista Weekly Shonen Jump y en redes sociales. Posteriormente se lanzó su cinemática de presentación.

En las imágenes que se compartieron en la revista japonesa Shonen Jump y posteriormente en las redes sociales de Bandai Namco, se ven los ataques más poderosos de All Might en Boku no Hero, "Detroit Smash", "Carolina Smash", "Oklahoma Smash" y su movimento más poderoso "United States of Smash", el cual fue utilizado en su última batalla contra su alter ego, All for One.

Con el anuncio de All Might, solo quedaría conocer el tercer peleador que llegará a Jump Force en el primer grupo de nuevos luchadores, los cuales llegarán en el mes de mayo al videojuego; sin embargo, la fecha de arribo se desconoce aún. El título está disponible en PS4, Xbox One y PC.