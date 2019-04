¿PUBG 2? El creador de PlayerUnknown's Battlegrounds tiene nuevo proyecto y no tiene nada que ver con el Battle Royale

El reconocido australiano Brendan Greene es todo un personaje a considerar. De fotógrafo casi en la quiebra viviendo en Brasil a base de freelos a convertirse en la causa y razón de toda una revolución en los videojuegos llamada Battle Royale, que hizo posibles juegos como PUBG y Fortnite.

Sin embargo, el ya ahora solo director creativo de las divisiones de PUBG Corp. ha sido muy claro a la hora de detallar sus nuevos proyectos durante la última Game Developers Conference del pasado marzo.

En la misma, Greene afirmó que no está pensando, de ninguna manera, en un PUBG 2, ya que cree que PlayerUnknown’s Battlegrounds todavía tiene mucho potencial y no quiere cometer los mismos errores de otros colegas de la industria y el género como lo que pasó con The Culling.

Aun así, Greene establece nuevamente su prima para todo videojuego, al menos a la hora de crearlos. Su clásica frase “solo hice un juego que yo mismo quisiera jugar” se mantiene fuerte en su filosofía de diseño.

“Creo que hemos creado buenas formas de que los jugadores se eliminen unos a otros (con el Battle Royale) pero quiero explorar más cosas. Tengo muchas ideas para títulos que me encantaría poder jugar y quiero saber si a otras personas también les gustaría jugarlos” comentó el popular PlayerUnknown.

Con respecto a una posible secuela de PUBG, Greene fue claro en afirmar que le encanta ver el crecimiento del mismo y del género. “Es algo maravilloso y aún hay más por venir, es un gran género con espacio para crecer. El último hombre, combate a muerte. Hay muchas formas de enfocar eso. Aún espero un Battle Royale de For Honor, algo inmenso, con inmensos cuchillos.

Aquí, un video del año pasado donde Greene responde preguntas acerca de PUBG, y en donde también confirma su filosofía de diseño en videojuegos: