El tamaño de descarga de Sekiro: Shadows Die Twice es ¿preocupante?

El tamaño total de Sekiro: Shadows Die Twice ha sido revelado de una fuente oficial a través de la Xbox Store. Como ya te contamos, el título ya se encuentra en preventa y los usuarios de Xbox One y PC conocen desde ya el tamaño que necesitarán libre para instalar el juego antes de comprarlo.

Sekiro: Shadows Die Twice llegará para PS4, Xbox One y PC (a través de Steam) tratándose de un título de generación vigente. Aun así, el tamaño de su instalación final está muy lejos de los típicos juegos más exigentes gráficamente, que comúnmente sobrepasan los 50GB.

Tamaño de Sekiro: Shadows Die Twice

El tamaño de la descarga para Sekiro: Shadows Die Twice se revela en la tienda de Xbox Store, siendo de 12.58 GB para la versión de esta consola. En Steam, por otro lado, los requerimientos indican que se necesitan hasta 25 GB libres para instalarlo. Esto último, probablemente porque juntan el tamaño de la descarga y de la instalación ya completa.

Esto podría no ser tan preocupante por un lado. Los juegos de From Software, especialmente los más conocidos recientemente y que guardan estrecha relación con el estilo que presenta Sekiro Shadows Die Twice (al menos en jugabilidad) tampoco superan los 30 GB generalmente.

Dark Souls Remastered requiere 7.13 GB, Dark Souls 2 requiere 12.18 GB y Dark Souls necesita 19.56 GB. Sin embargo, el exclusivo de PS4, Bloodborne, requiere 27.19 GB, algo importante si recordamos que se trata de un juego del 2015.

Además, Sekiro: Shadows Die Twice presenta escenarios muy elaborados, que tranquilamente, al menos por lo que se nos ha mostrado en los tráilers, pueden superar en diversidad a los mismos de la saga Dark Souls donde abundan las sombras.

¿Será corto?

Por lo mismo, en las redes ya existe cierta preocupación por si el juego podría terminar siendo muy corto. Un usuario menciona en un conocido foro de videojuegos: “12.58 GB es muy corto. Por favor, no seas corto. La única razón por la que pensaría que no lanzaron copias para reseñas fue que el juego es corto, por lo que ya estaba preocupado por eso. Ahora es el tamaño del juego. Debemos esperar pero, por favor, no seas corto”.