Sekiro Shadows Die Twice: cómo precomprar el juego para PS4 y PC

La nueva obra de From Software, responsables directos de las joyas en la saga Souls, Bloodborne y hasta Tenchu (si nos remontamos muy atrás) volverá a traer el foco de atracción hacia el Japón feudal con Sekiro Shadows Die Twice, uno de los juegos más esperados de esta primera mitad del año, y ya está disponible para preventa en PS4, Xbox One y PC.

Para los usuarios de PlayStation 4, asegurarse una copia de Sekiro: Shadows Die Twice es posible desde ahora mismo en tiendas como Phantom y Lawgamers, donde podrás conseguir la edición de colección que incluye la limitada Katana Abrecartas, además de todo un conjunto de excelente material gráfico.

El precio para PS4 es de 239.00 en preventa (precio final). Por otro lado, los usuarios de Steam ya pueden precomprar la edición solo digital (sin material gráfico físico) a 199.00 soles. Para correr adecuadamente Sekiro: Shadows Die Twice se recomienda una Intel Core i5 de sgeunda generación o Ryzen 5 1400, 8G de RAM y una NVIDIA Geforce GTX 970/AMD Radeon RX 570 o superior. El precio para Xbox One es de 59.99 dólares en la Xbox Store.

Sekiro Shadows Die Twice te hará encarnar a un guerrero desfigurado y en desgracia que fue rescatado del martirio y la muerte en pleno Japón del siglo XVI. Tras su rescate, juró proteger a su amo, un joven descendiente de un antiguo linaje nipón.

Por lo mismo, nuestro protagonista se hará automáticamente enemigo de uno de los clanes más peligrosos: Ashina. En una etapa de la historia donde Japón concebía y recibía los primeros avances en armamento tanto de oriente y occidente, junto al extremo contexto feudal, Sekiro: Shadows Die Twice promete revivir y reivindicar al género de aventura épica japonesa a niveles nunca antes vistos, ni siquiera en Tenchu.

La Katana Abrecartas que llegará para los que precompren el juego en su versión de PlayStation 4, es una réplica de la katana del protagonista de esta prometedora e intensa historia. La edición es limitada. Toda una atracción si eres fanático de las aventuras de From Software y de la profunda cultura japonesa.