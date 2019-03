God of War: director de la entrega original reveló que se eligió el nombre al azar

La elección del nombre para un videojuego es muy complicado, pues se busca que sea llamativo, fácil de recodar, pero sobretodo que genere recordación. Un claro ejemplo de ello es God of War, el cual fue creado por Santa Monica Studios; sin embargo, en una conversación entre Cory Barlong y David Jaffe, director del título, se reveló que la elección fue al azar.

Todo esto sucedió en un hilo de conversación entre ambos desarrolladores, donde Cory mostraba su desagrado a una propuesta que recibió Steven Spielberg para que cambie el nombre de la legendaria película: ‘Back to the Future’, por el de ‘Space Man From Pluto’.

Es así que en son de burla, Cory tuitea que God of War debió llamarse ‘Angry Man from Ancient Greece’, dicho comentario generó que David Jeffe, creador de la entrega original, revele que en Santa Monica Studios hubo problemas con nombrar a este increíble videojuego.

Según David Jaffe, la casa desarrolladora manejaba dos nombres más para el título de PlayStation 2: ‘Dark Odyssey’ y ‘At the Hands of the Gods y como no se ponían de acuerdo decidieron colocar los tres nombres en distintos papeles dentro de un sombrero y luego de ese sorteo salió God of War.

ACTUALLY it was originally between 3 titles: GOD OF WAR, DARK ODYSSEY, and AT THE HANDS OF THE GODS. We could not get everyone on the same page so all 3 went into a hat and we drew at random and agreed that whichever we drew would be the title.THANK ZEUS 'GOD OF WAR' came up! :) — David Jaffe (@davidscottjaffe) 5 de marzo de 2019

La conversación fue seguida por algunos usuarios que comentaron mostrando su agrado por los nombres 'Dark Odyssey' y 'At the Hands of the Gods' e incluso los propusieron para una próxima entrega de God of War.