Jump Force: el crossover de pelea basado en animes que no se aprovechó

Jump Force, juego desarrollado por Spike Chunsoft y distribuido por Bandai Namco para PS4, Xbox One y PC (Steam), ilusionaba a muchos fanáticos de animes y mangas hasta antes de su estreno. Y es que a pesar de que se liberó una beta abierta dos semanas antes de su estreno, el videojuego dejó ciertas dudas.

La revista weekly Shonen Jump, una de las más populares en Japón, decidió celebrar su 50 aniversario a través de este crossover de pelea que reunía a más de 40 peleadores de las franquicias más populares como: One Piece, Bleach, Hunter X Hunter, Naruto, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, Dragon Ball, entre otros. Y como la cereza de la torta, Akira Toriyama participó en el diseño de 4 personajes más.

Historia de Jump Force

La Tierra corre grave peligro, luego de que los mundos de mangas que son publicados en la revista colisionen, por el poder del villano principal del videojuego Kane, juntando a hérores y villanos en un mismo universo. Como era de esperarse, la primera aparición es de Freezer junto a unos esbirros llamados ‘Venons', causando estragos en Tokio cuando llega Goku para detenerlo; sin embargo, su intento es inutil debido a que el emperador del mal hiere de gravedad a un indefenso transeunte.

A partir de esta escena ya somos parte de la historia, y aunque admito que esperé controlar a Goku para vengar al débil ciudadano, pasa todo lo contrario, pues aparece Trunks para rescatar al ciudadano utilizando el Cubo Umbras, pero antes nos advierte que obtendremos habilidades.

Por lo sucedido en el planeta, el director Glover reune a todos los peleadores que no han sido controlados para formar el equipo Jump Force, del cual seremos parte y participaremos constantemente en las misiones para salvar a otros personajes.

Personalización y tutorial en Jump Force

Luego de revivir, nos dirigimos a crear nuestro avatar, puede ser varón o mujer, y tenemos una gran variedad para personalizarlo, como elegir el color de piel, estatura, ojos, cejas, nariz, si deseamos tener marcas en la cara, cejas, pigmentación de nuestro cabello e incluso la voz, esto último resulta decepcionante conforme avanzamos en el modo historia. Todo ello basado en los peleadores dentro del crossover de pelea.

Terminamos con el aspecto de nuestro avatar e inicia el tutorial rápido donde enfrentamos a uno de los ‘venons’ con el fin de conocer los combos que podemos realizar y los ataques especiales, mientras se corta con la cinemática.

Equipos en Jump Force

Jump Force cuenta con tres equipos principales:

Alfa: comandado por Goku y sus integrantes son Roronoa Zoro, Piccolo, Gaara

Beta: liderado por Naruto y tiene la compañía de Sabo, Trunks y Kakashi

Gamma: el capitán es Luffy y en su tripulación están Sanji, Boruto y Boa Hancock

Personajes de Jump Force

Jump Force puede resultar muy atractivo por la gran cantidad de personajes que tiene de las franquicias Dragon Ball, Naruto y One Piece; sin embargo, es todo lo contrario, debido a que franquicias como Yu Gi Oh!, Black Clover, My Hero Academia, City Hunter y The Fist of the Nort cuentan con un solo luchador.

Sin embargo, se siente la ausencia de personajes como Madara, Pain, Orochimaru, Genkai, Kurama, Hiei, All Might, Bakugo, Yuno, Akainu, Law, quienes podrían acoplarse a la historia sin ningún problema y ser una buena opción en las batallas online.

Jugabilidad en Jump Force

Jump Force cuenta con modos online y offline, en donde el primero te permite jugar contra la inteligencia artificial o completar la historia del videojuego, mientras que la online está basado en los enfrentamientos contra otros usuarios y cuenta con una clasificatoria.

Nuestro avatar inicia con tres habilidades que corresponden a los luchadores del equipo que eligas, en mi caso yo escogí al team Alfa lo que me permitía usar el Kamehameha, Golpe de Fénix 1080, Tsunami de Arena y como Ultimate: Granada ligera.

Sin embargo, si los ataques no son de tu agrado puedes cambiarlos comprando otros movimientos con el oro que ganarás cada vez que salgas exitoso de las misiones.

También tenemos una gran cantidad de misiones, las cuales son brindadas por el director Glover o a través de un NPC que encontramos en la carpa de cada equipo principal.

Aquí contamos con cuatro opciones, pues podemos realizar misiones basadas en tutoriales, de la historia principal, libres y adicionales, esta última se desbloquea conforme avancemos en la historia.

La velocidad con que cargan las partidas, sea en el modo online u offiline, es muy lento, lo cual se hace tedioso si jugamos bastante tiempo en Jump Force.

La inteligencia artificial desarrollada por Spike Chunsoft cuenta con muchos errores, como utilizar sus habilidades mientras estamos fuera de su rango, o hay veces en que entran en ‘enrage’ y realizan buenas combinaciones que te impiden moverte.

Asimismo, también hay un desbalance entre los propios personajes del vidoejuego distribuido por Bandai Nanco, donde personajes como Naruto y Kakashi que pueden generar hasta el doble de daño hecho por Sasuke y Gaara.

En lo que respecta al modo online, si no cuentas con una buena conexión a internet será imposible que disfrutes de encuentros contra otros usuarios del mundo, debido a que habrá mucho lag y en la mayoría de casos te desconectará de la partida.

A diferencia de otros videojuegos de pelea, donde debíamos aprendernos las distintas combinaciones de ataque que tenía cada personaje, Jump Force es todo lo contrario a esto, ya que cada personaje, incluido el que creamos, utiliza los mismos botones para mostrar sus ataques.

Yo jugué Jump Force en un PS4 y cargaba la energía presionando el R2, y los ataques ataques básicos los realizaba con triángulo, círculo, cuadrado y equis, mientras que para utilizar movimientos especiales, debía presionar los mismos botones con el R2 a la vez.

Las peleas son de 3 contra 3 y lo lógico sería que cada luchador cuente con una barra de vida individual para trabajar mejor en nuestras estrategias de combate; sin embargo, esto es casi imposible de hacer debido a que los luchadores comparten la vida.

Recuerdo que cuando jugaba Dragon Ball Tenkaichi 3 o títulos más recientes como Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Fighter Z una de las cosas más geniales era cuando hacíamos choques de poder mi amigo y yo; sin embargo, esto no se puede realizar en Jump Force.

Pondré de ejemplo el Kamehameha: cuando en el transcurso de la pelea ambos coinciden en utilizar el ataque en mención al mismo tiempo, solo uno recibe daño debido a que si quieres contrarrestarlo con otro ataque este se cancelará inmediatamente.

Otra falla al momento de pelear en Jump Force está relacionada al ultimate, pues este ataque definitivo cancela cualquier intento de ataque que puedas recibir, y a su vez, este es cancelado cuando te transformas o usas tu despertar.

Además, si los dos usuarios deciden utilizar los mismos personajes para pelear, estos mantendrán su traje original lo cual genera cierta confusión porque no hay existe una opción que te permita cambiar de color el traje o como una solución menor poner p1 y p2 sobre la cabeza de los luchadores.

Modo Historia en Jump Force

Una vez que elegimos el equipo que deseamos, ingresaremos a un escenario de entrenamiento con el lider de team, en donde conoceremos a profundidad todas las funciones dentro de las peleas para no tener problemas en futuros enfrentamientos.

Al igual que la mayoría de videojuegos, mientras avanzamos en el modo historia nuestro avatar ganará puntos de experiencia que le permitirá subir de nivel. A su vez, este será compartido cuando hagamos equipo con otros luchadores.

Es posible que te haya parecido interesante leer sobre la historia de Jump Force, por el hecho de que podrás pelear codo a codo con Goku, Zoro, Sabo, Sanji, Naruto, Kakashi, Kenshin, Luffy, Trunks, y más, para detener a los villanos de turno.

Además, me sorprendí cuando los escuche, debido a que cada personaje dentro de Jump Force tiene su voz original, exactamente igual a como lo escuchamos en el anime y esto generó cierta curiosidad por oír a mi avatar, y aque el videojuego me da a entender que habla.

Sin embargo, no tardé en decepcionarme cuando mi avatar carecía de textos, pues se quedaba mudo en las cinemáticas. Es posible que suene insignificante, pero me parece que ponerle una voz, no importa su procedencia, hubiese ayudado mucho en la narrativa de las cinemáticas.

A esto se le suma que cuando se lanzó Jump Force no se podían saltar las cinemáticas que, en su mayoría, duran bastante tiempo y nos impide seguir haciendo las misiones para desbloquear a los personajes.

Conforme vamos avanzando en la historia del crossover de pelea, esta se torna muy predecible y aburrida. Los textos son muy simples y la personalidad de cada luchador no es explotada al máximo; por otro lado, mientras estamos combatiendo y luego de derrotar al enemigo, inicia una pequeña cinemática donde el nuestro contrincante se muestra completamente pulcro e incluso se retira caminando del escenario.

Gráficos de Jump Force

Sin duda alguna, los gráficos 3D de Jump Force son lo mejor que tiene el videojuego, en realidad es lo único que me atrae, pues ver el Final Flash de Vegeta, la cuarta marcha de Luffy, el Susanoo de Sasuke y Kakashi y las transformaciones se ven realmente espectacular.

Además que el escenario suele destruirse conforme vamos avanzando en la pelea, al igual que la indumentaria de cada personaje, lo que es un plus dentro de Jump Force.

Conclusión

Jump Force, juego distribuido por Bandai Namco y desarrollado por Spkie Chunsoft, tenía absolutamente todo para convertirse en uno de los mejores vidoejuegos del 2019, pues los gráficos son espectaculares y cuenta con un gran número de peleadores; sin embargo, cuando empezamos a jugar, luego de una hora solo quieres salir del título. A pesar de que los personajes cuentan con las voces originales, el modo historia no es atrapante para nada y en lo que respecta a la jugabilidad, el título es como un Super Smash Bros. Ultimate basado en animes debido a que cada uno de ellos utiliza los mismos botones para sus ataques.

Debido a las constantes fallas que muestra el videojuego le pongo una puntuación de 4 sobre 10.

José Santana.