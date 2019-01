YouTube viral: niño entra a un videojuego de chat y sus mensajes generan ternura en las redes [VIDEO]

Un pequeño niño de nombre Jordan se convirtió el año pasado en toda una celebridad de YouTube y de toda la red. El menor de edad ingresó a jugar VRChat con un grupo de jugadores de mayor edad que lejos de desprestigiarlo, burlarse de él o hacerle crueles bromas, procedieron a jugar inocentes juegos de disparos con él de una manera que sigue generando ternura en redes sociales.

Para entender el contexto, debemos mencionar que VRChat es un videojuego gratuito solo disponible para PC, y que prácticamente trata de un gran número de salas para encuentro social, conversación por medio de micrófono, que soporta tanto el uso de avatars en 3D, como poder jugarlo con gafas de realidad virtual (VR) como el Oculus Rift o el HTC Vive (no son necesarios, ya que también puede jugarse con teclado y mouse tradicionales).

El videojuego ya ha generado un par de virales en el pasado, pero esta vez la inocencia de un niño ha sido el causante de una ola de reacciones que no deja de alabar no solo ingenuidad y sencillez del mismo, sino también sus sabias palabras al final del video, que fue subido por un jugador del mismo, Syrmor.

VRChat es gratuito, lo que quiere decir que pueden existir personas no muy amistosas o hasta tóxicas, pero lo que demuestra este video de YouTube es que también hay personas dispuestas a hacer pasar un buen rato cuando se trata de un niño con tan contagiante inocencia.

En el video, aunque en inglés, puedes oir la joven voz de Jordan, mientras anima a sus compañeros, a quien recién está conociendo a través de VRChat a jugar distintos juegos con él, como si se tratara de juegos que todos hemos jugado en un parque con otros niños.

Más amigos se van uniendo y juntos parecen dispuestos a hacer que Jordan disfrute de un buen rato dentro del juego, y así mismo, que conserve su candidez. El niño, al final del video, es consultado sobre qué les diría a las personas del mundo si tuviera la oportunidad de hacerles llegar un mensaje a todos. La respuesta del pequeño jugador sigue causando ternura en todos los rincones a donde el video ha llegado: “Si la gente te odia, no los odies” (If people hate you, don't hate them). Sin dudas, Jordan es todo un campeón.

El video está en inglés, pero te aseguramos que aun así, la ternura de Jordan es increíblemente transmisible.