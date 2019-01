Anthem: BioWare anuncia la fecha de estreno de su título en las consolas

Anthem es el nuevo juego de mundo abierto desarrollado por BioWare y distribuido por EA, el título fue anunciado en el pasado E3 2017, y aunque se retrasó su lanzamiento, la casa desarrolladora ya confirmó la fecha de estreno en las consolas y ha dado detalles de la demo del videojuego.

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre Anthem, ya que Michael Gamble, jefe de producción de BioWare, informó a todos sus seguidores en Twitter que el videojuego no tendrá contenido de paga, lo cual fue aplaudido por miles de gamers.

Desde la aparición de Twitter, los usuarios tienen un contacto más cercano con productores, famosos, entre otros. Esta vez, un gamer hizo la siguiente pregunta a Michael Gumble: “¿Cuáles serán los contenidos que vendrán en las demos de enero y febrero?”

La respuesta por parte del productor de BioWare no se hizo esperar y dijo esto: “será un cruce de muchas cosas, misiones, tomar posesión de una fortaleza cercana a Tarsis. Iniciaremos en el nivel 10 y podremos llegar al nivel 15.

A good cross section of stuff. Missions, a stronghold, some Tarsis, some freeplay. Start Level 10. No progress carried into release. https://t.co/eXFw6q1tqq