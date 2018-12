YouTube: usuario descubre enemigos y bosses de Dark Souls III que habrían sido eliminados

Fanático de la Saga Dark Souls compartió un video desde su canal de YouTube donde se aprecia lo que sería el contenido eliminado de Dark Souls III, el cual cuanta con la presencia de enemigos y bosses nunca antes vistos.

Uno de los youtubers más conocidos dentro de la comunidad de Dark Souls (DS), Lance McDonald, recopiló gran cantidad de sus investigaciones para demostrar la ausencia de distintos enemigos dentro de Dark Souls III.

En los archivos hay referencia a Bloodborne, videojuego de From Software exclusivo para PS4, y Dark Souls III. Por otro lado, el video que te mostraremos a continuación no solo se enfoca en los bosses y enemigos eliminados, sino que hay cambios en la música y dentro de los escenarios.

Lance nos muestra una especie de gameplay de la versión alpha de Dark Souls III. El primer boss que vemos debería tener el nombre de “Osiris the consumed King”; sin embargo, este se llama Angel of Dragons con su hijo Ocelot. Además, la habitación está decorada con espadas clavadas en todo el piso de color blanco, las cuales no aparecen una vez que hayamos completado el juego.

Dark Souls III es el último videojuego de la saga, hasta el momento, creada por From Software y distribuido por Bandai Namco. El título fue lanzado el 12 de abril del 2016 para PS4, Xbox One y PC a través de Steam.