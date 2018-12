Sony: Usuarios de PlayStation 3 ya no recibirán juegos desde PlayStation Plus

Sony ha notificado a miles de usuarios a través de sus correos con un anuncio muy triste para los gamers que siguen disfrutando de la consola PlayStation 3 y la plataforma portátil PS Vita, pues PS Plus ya no brindará más juegos para estos hardwares.

Esto no es nada nuevo, ya que a inicios de marzo Sony había notificado a sus usuarios que los videojuegos de PS3 y PS Vita ya no estarían disponibles en PlayStation Plus. El objetivo del mensaje es para que los usuarios no renueven su membresía por otro año con las promociones que salen durante el mes de diciembre.

Como se sabe, cada mes PlayStation Plus ofrece a todos sus suscriptores dos juegos para PS4, PS3 y PS Vita de manera gratuita, por lo que esto afecta de cierta manera a todos los gamers que tienen PlayStation 3 y PS Vita en caso hayan pagado por el servicio que mejora los beneficios de PlayStation Network.

Por otro lado, los usuarios que cuentan con PlayStation 3 no tienen la necesidad de adquirir el servicio de PS Plus desde que se lanzó la consola, ya que el online siempre ha sido gratis para ellos, excepto para los usuarios de PS4.

PlayStation Network ofrece descuentos a todos los usuarios; sin embargo, los que han adquirido PS Plus tiene descuento extra en los títulos ofertados. Es como comprar en un retail con la tarjeta de la tienda, pues tendremos ofertas exclusivas. A partir de marzo del 2019, PlayStation Plus solo ofrecerá a sus suscriptores juegos de PS4.