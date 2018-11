The Game Awards 2018: Más de 10 nuevos juegos serán anunciados en la ceremonia [VIDEO]

La ceremonia de los Game Awards de este año está cerca. La quinta edición de la premiación organizada y presentada por el periodista de videojuegos canadiense Geoff Keighley se llevará a cabo este jueves 6 de diciembre a las 8:30 en hora de Perú.

A través de su cuenta de Twitter, Keighley publicó un video donde él mismo afirma que la ceremonia incluirá todo lo visto en las ediciones pasadas pero con muchas cosas nuevas. La orquestra de los Game Awards estará presente una vez más para presentarnos al juego del año.

También serán anunciados más de diez nuevos títulos durante la gala, así como actualizaciones de muchos títulos que ya se encuentran en el mercado. Más detalles serían revelados en los próximos días antes del evento según lo que detalló.

Keighley también confirmó que las capacidades de la transmisión serán mayores respecto a lo visto en el año pasado, permitiendo que más canales en distintos idiomas puedan cubrir el evento que mostrará al videojuego del año.

Entre los candidatos para el juego del año del 2018 están Celeste, Monster Hunter: World, Assassin’s Creed Odyssey, God of War, Red Dead Redemption 2 y Spider-Man. Existen en total 30 categorías cuyos ganadores serán anunciados esa noche.

We have such an incredible show coming together for next week. More than 10 new games will be announced for the first time during #TheGameAwards plus updates on existing titles too. We will share some teases in the days to come.... pic.twitter.com/3w17tFIuTA