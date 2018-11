Alien: Blackout sería el nuevo juego de la franquicia y podría anunciarse en esta fecha [FOTOS]

Al parecer la franquicia de Alien tendrá un nuevo título para consolas y PC, pues 20th Century Fox ha registrado la marca Alien: Blackout para ser usado en videojuegos o software relacionado. Esto confirmaría todo lo especulado a inicios de año y el juego ya tendría fecha para ser anunciado.

FoxNext Games, la división de videojuegos de 20th Century Fox, sería responsable por llevar Alien: Blackout a las consolas y no solo eso, pues podríamos ver en los próximos días cómo lucirá y lo que ofrecerá este nuevo título donde volverán los xenomorfos luego de 4 años.

Los desarrolladores ya habrían elegido la fecha y lugar donde mostrarán el contenido Alien: Blackout, pues los asistentes y espectadores de The Game Awards 2018 serán los primeros en ver el nuevo videojuego de la franquicia. Esta ceremonia de premiación y anuncios será el 6 de diciembre.

En Twitter, se han creado dos cuentas en relación al nuevo videojuego, @AlienBlackout y @Alien Blackout, las cuales fueron creadas en el mes de septiembre. Por otro lado, Geoff Keighley, presentador de The Game Awards 2018, envió un extraño mensaje que recita: Worlds Will Change, lo cual generó emoción en sus seguidores y fanáticos de la franquicia, ya que utiliza la tipografía de Weylan Yutani Corporation, la cual pertenece a las películas de Alien.

Esta no sería la única referencia del juego en Twitter, pues Hideo Kojima, creador del épico título Metal Gear Solid, podría estar detrás de la realización de Alien: Blackout, pues en su cuenta oficial subió algunas fotos en las que se puede apreciar una pieza gráfica que haría referencia al videojuego, un Huevo xenomorfo y un abrazacaras, y no solo eso, ya que podría estar unido al nuevo título de Kojima, Death Stranding, el cual fue presentado en el pasado E3 2018. En el mismo tuit,de Kojima, la cuenta de The Game Awards 2018 le respondió lo siguiente: