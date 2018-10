Facebook: usuarios trollean a Pokémon Go por el anuncio del BidoofDay [FOTOS]

Los constantes eventos de Pokémon Go no dejan de repercutir en las redes sociales, y es que los entrenadores ya disfrutan de la cuarta generación de criaturas provenientes de la región Sinnoh; sin embargo, un nuevo evento ha causado que los usuarios trolleen al juego online gratis de Niantic.

Como es de costumbre desde el arribo de Pokémon Go a los iPhone y celulares Android, Niantic decidió celebrar el primer día de agradecimiento con la criatura de tipo normal Bidoof. Recordemos que fue el primero de la cuarta generación en aparecer dentro del juego.

El objetivo de este evento es que los usuarios puedan compartir el amor por Bidoof a través de fotos utilizando la realiada aumentada con el hashtag BidoofDay, no obstante, Niantic no esperaba que los usuarios trolleen el post que hizo Pokémon Go.

En los comentarios se puede leer el poco aprecio que tiene la comunidad por este Pokémon, ya que es posible llamarlo como el "Ratata" de la cuarta generación debido a su constante aparición dentro del juego online gratis de Niantic.

Hasta el momento Niantic no ha anunciado novedades sobre lo que será el evento de Halloween en Pokémon Go, pero se especula que pueda aparecer el Pokémon de tipo fantasma y dragón Giratina.