Call of Duty Black Ops 4: Titanic y el Coliseo Romano son los nuevos mapas en el modo Zombies [VIDEO]

Por: Benjamín Marcelo

Siguiendo con la cobertura de Call of Duty Black Ops 4, que está por cumplir una semana desde su lanzamiento y cuya esencia no ha parado de ser elogiada, nos enfocaremos en esta nota a analizar los dos nuevos y ambiciosos mapas presente en el renovado modo Zombies. Nos referimos a los escenarios 'IX' y 'Voyage of Despair' ambientados en el coliseo romano y en el emblemático transatlántico Titanic respectivamente.

Ya hemos brindado alcances sobre el modo Zombies de Black Ops 4 en general, a los que puedes acceder aquí. Pero, por esta vez, creímos necesario una revisión aparte sobre todo lo que ha llegado en estos nuevos escenarios, especialmente en la parte de representación tanto artística como de atmósfera.

Empezaremos con el mapa del coliseo romano.

Debo confesar que nunca fui un gran jugador del modo Zombies, básicamente porque creía que CoD era un juego perfecto para el desestrés y el multijugador siempre fue más atractivo para mí. El modo Zombies, además, requiere de cierta práctica para amaestrar los complejos mapas que presenta, como conocer los mejores caminos e invertir algo de tiempo en mejorar las decisiones que te lleven a asegurar una buena resistencia ante las amenazantes hordas. Sin embargo, tengo que reconocer que este mapa es el mejor escenario de bienvenida e iniciación para el modo Zombies que jamás haya existido desde World at War (2008).

‘IX’, nombre oficial de este escenario, comienza con una zona fácilmente rastreable y controlable. Se trata de una arena circular con un pequeña construcción al medio que sirve de enlace seguro entre los extremos del ruedo. Algo muy visto en cantidad de videojuegos que rocen la temática de Roma republicana o imperial, pero que insistimos, suma mucho a aquellos que experimenten este modo de juego por primera vez.

El trabajo artístico es excelente, se trata de recrear al coliseo romano en su punto más alto en delirio. El trabajo de sonido con la ambientación de los gritos y arengas de la gente está muy bien trabajado y la adrenalina se siente aun así se trate de algo fantasioso, puesto que los zombies también atentan contra tu vida, tal cual pasaba hace dos mil años. Ha sido un atino muy preciso la elección de Treyarch por un escenario así.

Pasemos al otro escenario que llamó mucho la atención, 'Voyage of Despair', que está ambientado en el hundimiento del Titanic de 1912, aunque con cierto dramatismo fantasioso.

En este punto, creo rotundamente que la representación y el detallismo de este emblemático e importante evento histórico pudo tener mucha más ambición. Si bien hablamos de un festival de hordas llenas de zombies, cuyo plan por aniquilarte no te dará mucho tiempo para detenerte a observar detalles, estamos aún refiriéndonos al Titanic. Si no vamos a compararlo con lo que sabemos gracias a libros de historia, documentales o, en última instancia, la película de 1997 ¿para qué incluirlo? Este emblema cambió por completo las leyes sobre navegación y al mundo entero con su hundimiento, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración para creaciones extravagantes en términos de gráficos y experiencias en videojuegos. Quizá Treyarch no llegó a armonizar del todo esta temática con su idea de ofrecer un estilo gráfico player-friendly y caricaturezco como Overwatch.

Esto lo podemos confirmar gracias a pequeños detalles, como cuando comparamos un pasillo común y corriente con el café parisino presente en la embaración, sin encontrar muchas diferencias entre ambos ambientes; algo que para los amantes de la historia nos restará mucha emoción. Tampoco pude evitar sorprenderme con la introducción del escenario, que iniciaba con una música que más parecía una pieza de jazz de Nat King Cole que algo verdaderamente acorde con la década de 1910. Reafirmo conocer que no se trata de algo íntimamente comprometido con la exactitud histórica pero creo que nada costaba colocar una ambientación correcta antes que semejante desprecio a la historia.

Aun así, la representación del transatlántico es justa en la estructura de la nave. Las recordadas escaleras están en su lugar, los accesos a los cuartos de carbón y las salidas a la cubierta son correctos. Lo que falló fue el estilo de las texturas que creo pecó de minimalista.

Por otro lado, y ya entrando a un plano más general, es notoria la complejidad que ha alcanzado el modo Zombies gracias a una buena cantidad de elementos que lo hacen parecer cada vez más un juego independiente. La existencia de nuevos zombies especiales (que tienen mucho más resistencia y poder que los ‘no especiales’, y que llegan solo de vez en cuando) no pudo dejar de recordarnos a otros títulos exitosos del género como Killing Floor 2.

Reflexión

Aun con lo observado, este es, en mi opinión, el mejor modo Zombies de la actual generación y supone un cambio radical a lo visto hace 10 años con World at War y hace 8 años con Black Ops. Hay que reconocerle a Treyarch su iniciativa por mejorar este apartado tan famoso que ya se remonta a varios, y no siempre lo ejecutó con éxito (Black Ops 2). Tarde o temprano llegarían los frutos y creemos que Black Ops 4 es el resultado de todo ese trabajo. Se trata, pues, de un modo Zombies mucho más frenético, con más armas, más enemigos, más accesorios, y más variedad en general, cuyo producto se traduce en más, mucha más acción. Sin duda una evolución notable y positiva que hay que aplaudir.

Mi calificación personal de todo el modo Zombies: 9.2

Mira aquí mi pequeño gameplay del modo Zombies incluyendo ambos mapas:

