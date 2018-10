Ofertas de PSN: PES 2019, Shadow of the Tomb Raider y mucho más con descuentos

PlayStation ya puso en funcionamiento todo un catálogo importante de videojuegos de PlayStation 4 exclusivos en oferta, con su serie “Only on PlayStation” que trajo importantes títulos como Journey, Until Dawn y Uncharted 4 con atractivos descuentos y rebajas.

Pero hoy Sony lo volvió a hacer. Además de los descuentos para sus títulos exclusivos, la PlayStation Network ha vuelto a ofrecer una gran variedad de juegos, esta vez no solo exclusivos, con asombrosas ofertas en lo que ha llamado la Flash Sale.

Toda una caravana de juegos third party ha ampliado el catálogo de títulos de con descuento con su la nueva Flash Sale , incluyendo grandes y recientes títulos de PS4 con sus respectivas franquicias como PES 2019, Shadow of the Tomb Raider, , y algunos títulos de las sagas de Assassin’s Creed, FAR CRY y mucho más. Cientos de fanáticos esperaron una oferta así por meses.

Aquí te dejamos la lista completa de videojuegos (Recuerda que los precios corresponden a la PSN de Estados Unidos). Estos son válidos hasta el 15 de octubre a las 10 de la mañana hora de Perú.

Assassin’s Creed Rogue Remastered con un descuento del 40% a $17.99

Assassin’s Creed Origins con un descuento del 50% a $29.99

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition con un descuento del 50% a $34.99

Assassin’s Creed Origins Gold Edition con un descuento del 50% a $49.99

Battle Chef Brigade Deluxe con un descuento del 40% a $11.99

Conan Exiles con un descuento del 45% a $27.49

Dead Cells con un descuento del 20% a $19.99

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition con un descuento del 25% a $44.99

Donut County con un descuento del 25% a $9.74

FAR CRY 5 con un descuento del 45% a $32.99

FAR CRY 5 DELUXE EDITION con un descuento del 45% a $38.49

FAR CRY 5 GOLD EDITION con un descuento del 45% a $49.49

Far Cry 3 Classic Edition con un descuento del 40% a $17.99

FIGHTING EX LAYER (Light Version) con un descuento del 35% a $25.99

FIGHTING EX LAYER (Standard Version) con un descuento del 35% a $38.99

Fire Pro Wrestling World con un descuento del 25% a $37.49

Fire Pro Wrestling World Deluxe Edition con un descuento del 25% a $67.49

Guacamelee! 2 con un descuento del 20% a $15.99

Guts & Glory con un descuento del 40% a $8.99

Kingdom Come: Deliverance con un descuento del 30% a $41.99

Mega Man X Legacy Collection con un descuento del 25% a $14.99

Mega Man X Legacy Collection 1+2 con un descuento del 25% a $29.99

Mega Man X Legacy Collection 2 con un descuento del 25% a $14.99

MLB The Show 18 con un descuento del 37% a $25.19

MXGP PRO con un descuento del 30% a $34.99

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER con un descuento del 25% a $44.99

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition con un descuento del 25% a $67.49

New Gundam Breaker con un descuento del 35% a $38.99

Ninjin: Clash of Carrots con un descuento del 25% a $11.24

Persona 5 con un descuento del 50% a $24.99

PRO EVOLUTION SOCCER 2019 DAVID BECKHAM EDITION con un descuento del 25% a $52.49

PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LEGENDARY EDITION con un descuento del 25% a $59.99

PRO EVOLUTION SOCCER 2019 STANDARD EDITION con un descuento del 25% a $44.99

Shadow of the Tomb Raider con un descuento del 25% a $44.99

Shadow of the Tomb Raider – Croft Edition con un descuento del 25% a $67.49

Shadow of the Tomb Raider – Digital Deluxe Edition con un descuento del 25% a $52.49

Shenmue I & II con un descuento del 25% a $22.49

Shining Resonance Refrain con un descuento del 30% a $34.99

Slime Rancher con un descuento del 25% a $14.99

South Park: The Video Game Collection con un descuento del 55% a $35.99

South Park: The Fractured but Whole con un descuento del 65% a $20.99

South Park: The Fractured but Whole Gold Edition con un descuento del 65% a $31.49

South Park: The Stick of Truth con un descuento del 50% a $14.99

Super Dungeon Tactics con un descuento del 40% a $11.99

The Crew 2 con un descuento del 40% a $35.99

The Crew 2 Deluxe Edition con un descuento del 40% a $41.99

The Crew 2 Gold Edition con un descuento del 40% a $59.99

Vampyr con un descuento del 40% a $35.99