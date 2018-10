Presentan Kingdom Hearts: The Story So Far para PS4

Square Enix sorprendió a todos los fanáticos que esperan la llegada de Kingdom Hearts III, título que estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One desde el 29 de enero del 2019 donde encontraremos personajes de las películas de Disney.

Sin embargo, no todas las personas han tenido la oportunidad de disfrutar la saga de Kingdom Hearts, donde seguimos de cerca las aventuras de Sora, quien junto a personajes de Disney como Goofy, el Pato Donald, Mickey Mouse y más deberán luchar contra los sincorazón y evitar que se apoderen del universo.

Ante la pronta llegada de su último título, Square Enix decidió anunciar un CD recopilatorio donde los usuarios encontrarán los anteriores títulos de Kingdom Hearts. Este disco será exclusivamente para la consola PS4.

El nuevo pack de Kingdom Hearts: The Story So Far costará 39.99 dólares y estará disponible a finales de octubre para PS4. El disco vendrá con la saga completa del título de Square Enix. Los títulos son los siguientes:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMix

- Kingdom Hearts FINAL MIX.

- Kingdom Hearts Re: Chain of Memories.

- Kingdom Hearts 358/2 Days (remaster de cinemáticas en HD).

- Kingdom Hearts II FINAL MIX.

- Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

- Kingdom Hearts Re:coded (remaster de cinemáticas en HD).

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

- Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD.

- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage.

- Kingdom Hearts X back cover (película).

Esta es la primera vez que la saga de Kingdom Hearts estará en un solo disco, pues anteriormente se repartían en dos CD's. Este recopilatorio es una gran oportunidad para quienes desean conocer este mundo que reúne a Sora con los famosos personajes de Disney y tener una previa antes del arribo de Kingdom Hearts III a la consola de Sony, PlayStation 4 y Xbox One el 29 de enero.