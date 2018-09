Dragon Ball FighterZ: tendrá contenido gratis por Halloween para sus usuarios [FOTOS Y VIDEO]

Bandai Namco quiere seguir sorprendiendo a todos los fanáticos de Dragon Ball FighterZ y adelantó las celebraciones de Halloween con lanzamientos de nuevo contenido a nivel cosmético en los personajes para conmemorar el día especial y los usuarios puedan acceder a ellos y utilizarlos en sus batallas.

El nuevo contenido llegará a Dragon Ball FighterZ como Cápsula Z, sistema de lootbox del título. El contenido de estas cajas tendrá objetos con la temática de Halloween, como personajes, ropa y muchas sorpresas más. Todo esto estará disponible para los usuarios de PlayStation 4, Xbox One, PC y se espera que también esté disponible para Nintendo Switch.

Entre los personajes podemos ver al androide 16 haciendo referencia a Frankenstein, Gokú con aspecto de hombre lobo y a Cell disfrazado de momia. Además, los personajes también tendrán distintos colores en el panel de selección.

El nuevo contenido de los aspectos de Halloween para todos los personajes estarán disponibles de manera gratuita desde el 26 de septiembre.

Esta no sería la única sorpresa que preparó Bandai Namco para Dragon Ball FighterZ, ya que a través de Twitter anunció el Galactic Arena, el nuevo mapa que estará disponible proximamente en la actualización gratuita del juego de pelea que llegará en los últimos días de septiembre.

Time for some DID YOU KNOW #DragonBallFighterZ. 1st DYK: At the end of Sept. there will be a FREE update & it'll include the Galactic Arena Stage? It will display your profile, but you may also be able to fight with the WT logo in the background by joining an Official Tournament! pic.twitter.com/MewocQEQ7d