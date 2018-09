Tiemblan Fortnite y PUBG: Nuevo Battle Royale de Tencent será gratis y llega la próxima semana [FOTOS]

El momento más crucial de los Battle Royale del año ha llegado. Y es que Tencent Games, el popular desarrollador chino que desarrolló la versión móvil de PUBG, traerá para todo el mundo su nueva apuesta 'Ring of Elysium', el que será el Battle Royale más realista e inmerso del momento. El juego es reconocido asiduamente como un 'sucesor natural de PUBG' y viene a ser la nueva alternativa en el género que lideran PUBG y Fortnite.

El juego contará con cambios en el clima, posibilidad de planear, escalar y hasta avalanchas. También contará con un elemento narrativo al incluir una historia que explica el desarrollo del evento principal, es decir, las partidas 'reales' de hasta 100 jugadores.

Ring of Elysium tendrá mucha mayor narrativa que PUBG e incluso el juego de Epic Games, Fortnite, que cuenta con un activo equipo de desarrollo que mantiene el juego atrayente y actualizado. El trasfondo de la historia se basa en la región de Mt. Dione, que ha sido golpeada por una ola helada. Las autoridades del lugar evacuaron a la población, pero el clima hizo que sea imposible rescatarte a ti y a otras 99 personas, con las que te encuentras varadas en un resort. Solo un chopper está viniendo a rescatarlos, por lo que tendrás que hacer cualquier cosa para asegurarte uno de los 4 asientos de ese helicóptero.

Algunas voces ya venían advirtiendo esto como una probable jugada de la misma creadora de PlayerUnknown's Battlegrounds. por renovar su oferta en el género. Si bien PUBG Corporation no está directamente relacionado con el juego, su alianza con Tencent es significativa y en su momento fue considerada hasta estratégica, por ocurrir durante los primeros meses de mayor éxito de Fortnite.

Adicionalmente, recordemos que PUBG fue y es extremadamente popular en China, mucho más que Fortnite. Es posible imaginarse un escenario con PUBG Corporation tomando de aliado a Tencent games, desarrollador chino, para reforzar su oferta, o a la misma Tencent games aprendiendo de la misma alianza para ir a por el mercado occidental. Tomemos en cuenta también que PlayerUnknown's Battlegrounds, aunque menos popular que antes, sigue manteniéndose como el título más fuerte hacia el sector de jugadores que buscan la experiencia 'más realista'.

En un primer vistazo, desde la aparición de Ring of Elysium a finales del año pasado con su nombre en código 'Europa', pudimos observar las similitudes del título de Tencent con PUBG. Podríamos tranquilamente afirmar, sin conocer los hechos, que Ring of Elysium parece el 'sucesor natural' de PlayerUnknown's Battlgrounds, ya que cuenta con todas las mecánicas base que este tiene más algunas nuevas e importantes características.

Intentar aclarar parece infructífero por ahora, pero las posibilidades son infinitas. ¿Tendrá Ring of Elysium algo que ver con PlayerUnknown's Battlegrounds? ¿Será Ring of Elysium una suerte de plan en conjunto de PUBG Corporation y Tencent? ¿Será China un territorio seguro para probar la nueva dirección del Battle Royale con realismo? ¿Aparecerá una nueva versión de PUBG en el futuro de acuerdo al éxito de Ring of Elysium?

PUBG ha venido decayendo en popularidad en el presente año, más allá de seguir rompiendo marcas, como la de ser el primer juego en Steam en contar con un mínimo de 1 millón de jugadores todos los días a lo largo de un año. La propuesta de Tencent Games, por lo tanto, es de mucho peso. No olvidemos que Tencent también es dueño del 48% de Epic Games, el creador de Fortnite, y tiene los derechos de distribución de PlayerUnknown's Battlegrounds en China. Se trata, sin duda, de un gigante en el género.

Aquí tienes por lo pronto, más alcances sobre este juego que será totalmente gratuito desde la plataforma Steam desde este 19 de septiembre:

Entornos destructibles como paredes de concreto y madera (para el futuro).

Clima dinámico que puede causar hipotermia

Avalanchas que amenazan diferentes partes del mapa

Mecánicas de tomar cobertura para los jugadores, similar al de los juegos de Gears of War

Opciones múltiples de locomoción, lo que quiere decir que podrás planear con un ala delta (similar al parapente), hacer snowboarding y alpinismo de montaña.

Todas las partidas incluyen los modos primera y tercera persona

Y quizá la más característica: 4 ganadores pueden ganar la misma partida, ya que existen 4 asientos en el helicóptero de rescate. Pero solo si esos 4 no deciden matarse entre ellos.

Vehículos de tierra, vehículos de agua, mochilas, armas, accesorios, miras de largo y corto alcance, edificios con varios pisos, espacios abiertos y otros elementos ya vistos en los principales Battle Royale también están presentes en Ring of Elysium.

Ring of Elysium viene acechando y avisando con firmeza. Incluso otra de las características que prometieron en un primer momento era el de entornos destructibles, pero habrá que esperar si en el futuro la agregan oficialmente. El juego resulta ser bastante atrayente y divertido desde ahora. Numerosos 'gameplays' han aparecido en plataformas como Youtube y Twitch desde hace algunos meses, ya que el juego ha estado disponible en una beta cerrada.