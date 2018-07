Señor congresista Julio Rosas usted no habla en nombre de todos los padres y madres del Perú, usted no me representa. Yo SÍ quiero educación con enfoque de igualdad de género en la escuela para mis hijas y no soy la única. Nos ampara la ley y la defensa de los Derechos Humanos, por eso seguiremos luchando.