Joven compra entradas 2x1 en Cinépolis, pero le cobran más de 30 veces el precio de oferta

Increíble. Una joven ingresó a la plataforma de compras virtual de Cinépolis para comprar entradas con la promoción 2x1 y así ahorrar al pagar. No fue lo que esperaba. Un error en el sistema hizo que pagara más de lo estipulado en la oferta. Al notar que nadie hacía caso a sus reclamos recurrió, a Twitter y contó la terrible experiencia que estaba viviendo.

La joven contó que había sido víctima de las fallas que presentaba la aplicación de la cadena de cines, ya que terminó pagando mucho más de lo que planeaba por sus entradas para ver “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore”.

Ella compró dos entradas al precio de una, pero al momento de recibir una notificación del banco BBVA México conoció que le habían descontado 2.065 pesos (alrededor de 389,83 soles) cuando solo debía pagar 65 pesos (12,27 soles).

La joven pagó un precio exorbitante para dos entradas al cine. Foto: @Val_TP/Twitter

La muchacha asistió al cine para conversar con el gerente y para que así este pueda solucionarle el mal rato que estaba pasando; sin embargo, fue informada de que el problema tenía que resolverlo con su banco.

“Me comentó que el asunto era con mi banco; pero que lo más seguro era que, como la app tenía fallas, no se iba a hacer el cobro y que esperara 24 horas para ver si este se había hecho; y que si se había realizado, tenía que hablarlo con el banco”, explicó en uno de los tuits.

Valeria esperó y siguió los pasos que le dijeron; sin embargo, continuaba sin respuesta. “Al otro día, el cobro estaba y decidí marcar al banco donde les comente que sí había realizado la compra, pero no por esa cantidad. Se levantó el caso y me hicieron esperar más de un mes para darme solución. Tenía esperanza de que aquí acabará y me regresaran mi dinero, pero no, el banco me dijo que no procedía”, contó.

El post de Twitter generó todo diversos comentarios de apoyo por la situación que estaba pasando. En una actualización de la publicación, la joven comentó que la empresa Cinépolis terminó contactándola para darle solución a su caso.