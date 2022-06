Ingeniero de sonido resuelve con creatividad un problema en concierto de Wisin y Yandel

Detrás de un concierto existe un gran grupo de organizadores con diversas profesiones. Uno de los trabajos con más presión laboral es, sin duda, el que realizan los ingenieros de sonido. Cada error como cada acierto puede cambiar la experiencia de los espectadores durante el evento. Así lo demostró este sonidista que se viralizó en TikTok por resolver una complicada situación durante la gira de Wisin y Yandel.

La recordada canción “El teléfono” sonaba durante la presentación de los cantantes urbanos cuando el sonidista se percató de que algo faltaba en la pista. El peculiar elemento usado al marcar un número no se encontraba en la gran consola, motivo por el cual el hombre decidió recrearlo.

Con micrófono en mano, el profesional acercó su celular y ejecutó la conocida secuencia: “7.8.7.5.5.2.3″. Cuando los reguetoneros escucharon el recordado tono, siguieron cantando la melodía hasta finalizarla.

“Cuando eres buen ingeniero de sonido y te toca resolver”, señaló Alejandro (@alejandro_tecnico), quien publicó la viral escena en sus redes sociales. Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y algunos elogiaron su creatividad para solucionar el problema.

“Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados”, “Esperó toda su vida por ese momento”, “Menos mal no recibió una llamada en ese momento”, “La experiencia y el ingenio no se improvisa”, fueron algunos comentarios destacados.