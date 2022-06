Estudiantes que exponen con papelógrafos en lugar de diapositivas causan furor en las redes

Durante la época de los 90, los estudiantes tenían que usar papelotes como apoyo para sus trabajos de exposición, pues todavía no era muy común contar con un proyector. Sin embargo, en pleno siglo XXI, un grupo de universitarios dejó atónitos a los cibernautas en TikTok por utilizar el método antiguo para presentar su tarea.

A través de una grabación compartida en la cuenta @vanessavaras98, se vio a los jóvenes utilizando papeles para presentar su exposición. No obstante, lo que sorprendió a los seguidores de las redes sociales fue que los muchachos tenían una máquina proyectora colgada en el techo del salón de clases.

El profesor no podía creer que sus estudiantes no se hubieran puesto de acuerdo para diseñar algunas diapositivas para el trabajo grupal y terminaran presentando unos papeles.

Como era de esperarse, el clip ha sacado más de una sonrisa y miles de comentarios de los seguidores de TikTok.

“El profe: 5 puntos menos por hacerlo a la antigua”, “En papelote al menos leen. En pantalla solo es copy-page”, “Y todavía lo pegan en el proyector”, “Una vez hice eso porque por mi casa hubo apagón y no tuve de otra”, “Hace años que no uso papelotes. Pensé que ya no existían”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

