Alumno que postuló a la UNI comparó examen de admisión con el de la UNMSM: "Me traumé"

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es conocida por su difícil proceso de ingreso, considerado uno de los más exigentes del país. Cada año, miles de postulantes se preparan intensamente para enfrentar su riguroso examen de admisión, que pone a prueba sus conocimientos en matemáticas, física y química. Recientemente, un joven que postuló al examen de admisión UNI 2025-I compartió en un video de TikTok su experiencia y la comparó con el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Su reacción ha sorprendido a los usuarios en redes sociales, pues, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el curso que más se le complicó en el examen de admisión de la UNI no fue ni química ni física, sino otro que no esperaba que le resultara tan desafiante.

Alumno comparó el examen de admisión de la UNI con el de la San Marcos

En un video publicado en la cuenta de TikTok @enrro24, un joven postulante compartió su experiencia al postular por primera vez a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Aunque recién era la primera fecha del examen de admisión de la UNI, el joven reveló que quedó sorprendido por la dificultad de los ejercicios, sobre todo en el área de Razonamiento Matemático.

Según el joven, este curso, a diferencia de los que aparecen en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), presenta un nivel de dificultad totalmente diferente, con preguntas más complejas y un enfoque más exigente que lo tomó por sorpresa.

"Me traumé. Igual es mi primera vez (postulando a la UNI). El curso de RM me mató. Yo postulaba a San Marcos y no estoy muy acostumbro al RM (que viene) en (el examen) de la UNI", comentó.

¿Cuánto cuesta postular a la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con dos tarifarios diferentes para su examen de admisión en modalidad ordinario. Esto depende de la procedencia del colegio del postulante.